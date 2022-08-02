騎車嗨唱《海闊天空》！高雄2男深夜街頭飆高音　酒測超標慘了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市深夜兩名男子共乘一部機車，然後沿途放大音量嗨唱香港知名樂團BEYOND的歌《海闊天空》，感覺就像是在跟經典致敬，結果吸引員警注意，攔下來就聞到酒味，經酒測確定超標，騎士被依照公共危險罪移送，乘客則是收到一張罰單。

▲高雄男深夜騎車沿街唱歌，反被抓到酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在7月31日清晨4點多鐘左右，員警巡邏經過中正二路時，發現一台輕機車行駛到內側車道、同時行車不穩，當巡邏員警靠近時發現，機車上2人正在高唱《海闊天空》，已經進入自己世界，渾然不知巡邏員警已然靠近。

員警將他們攔下，騎士還一直問「我怎麼了嗎？」，盤查過程中員，聞到26歲的唐姓騎士渾身酒氣，且神情緊張，員警詢問是否有飲酒時，他一開始還否認，酒測時才說幾個小時前有喝幾杯。員警對唐男實施呼氣酒精濃度測試，酒測值逾法定標準值，當場依公共危險罪將唐嫌逮捕帶返所偵辦。

▲高雄男深夜騎車沿街唱歌，反被抓到酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，唐男在幾個小時前跟朋友去酒店喝幾杯、聊天，到了凌晨3點多的時候，自認酒氣退了，可以騎車返家，只是不知身體酒精濃度沒完全退去，在酒精催化下，把街道當成個唱舞台，雖然事後很後悔，但只能面對法律結果。

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