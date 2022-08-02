本土社團聯合客家人成立後援會　陳時中誓言打造北市客語友善環境

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中2日表示，有關台北市客家文化的發揚，應該是整個市府要共同參與的工作，未來如果有機會進入台北市政府服務，自己將推動各單位跨局處整合，將客家文化融入各項政策與活動，並且努力強化公共區域的客語服務，打造台北市客語友善的環境。

台灣社、台灣北社、台灣客社、民進黨客家事務部上午在台大校友會館召開「聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長」記者會，台灣客社社長陳彩仁表示，陳時中在台北市出身長大，在這個城市受教育、職業與擔任公職，對於台北市有深厚的感情，同時也有能力、歷練和願景，必定能夠帶領首都開創美好的新氣象。

陳時中則透過影片說明，非常感謝台灣客社幫他成立海內外後援會，自己的內心非常感動，很抱歉因為行程的關係趕不過來，只能透過錄製影片的方式跟大家見面、打招呼，未來有機會一定要當面跟大家致謝。

▲台灣客社召開「聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



陳時中指出，這幾年因為中央的大力支持，可以看到客家的影視、音樂和藝術作品，漸漸成為台灣主流文化市場的焦點，也讓大家看見客家鄉親在社會發展的過程中，展現出特有的活力、美麗與生命力。

陳時中提及，台北市是台灣客家運動的發源地，在1987年台灣解嚴之後，第一本客家雜誌《客家風雲》出版社就位在台北市建國南路一段，第一次客家街頭運動「還我母語大遊行」也在台北，可以說客家文化離不開台北市，台北的城市發展也離不開客家文化。

陳時中說，雖然現在台北市設有客家事務委員會，但是對於客家鄉親的照顧，以及整個客家文化的發揚，是整體台北市政府都應該共同參與的工作，未來如果有機會進入台北市政府服務，自己將會推動市府各單位跨局處整合，將客家文化融入各項政策和活動之中。

陳時中也說，預計在今年內完工的客家文化主題公園，未來要加快腳步驗收啟用，並且做好維護工作，完善台北客家最重要的核心基地。另外，有關客家語言的保護，一直都是客家鄉親們非常重視的項目，未來他會努力強化公共區域的客語服務，打造一個客語友善環境。

陳時中表示，感謝台灣客社的相挺，還有現場所有客家鄉親的支持，未來面對這場選戰，自己一定會效法客家鄉親堅強、勇敢的傳統精神，繼續走、繼續拚，直到看見勝利的那一天。