新北諷蔡英文「邦交國22→ 14」　林佳龍競辦：發言竟與中國同立場

▲林佳龍2日上午到淡水清水祖師廟參拜。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍抨擊新北市長侯友宜未與日本締結任何姊妹市，新北市府發言人張愛晶昨反擊，按林邏輯，總統蔡英文的邦交國從22國掉到14國，代表林認為蔡的外交成果「真是不可思議」。對此，林佳龍競辦發言人李坤城批評，張愛晶的發言竟與加害者中國同一立場，不僅沒有基本的外交常識，連基本價值都出了問題，「這才真的是匪夷所思、不可思議」。

李坤城也認為，從侯友宜到發言人，足見整個市府的國際觀都出了嚴重的問題，難怪新北的國際化程度停滯不前。

李坤城說，近年來蔡英文踏實外交的成果舉目共睹，台灣現在是全世界信賴的供應鏈，也是民主價值的同盟及夥伴，而台灣邦交國數目的減少，完全肇因於中共在國際間惡意打壓台灣，與侯友宜未曾認真推動城市與城市雙邊關係的狀況無法類比。

李坤城強調，張愛晶必須明白說清楚前述發言是否代表侯友宜本人的立場；李認為，基於台灣是主權獨立國家的事實，完全無法接受不譴責加害方、卻奚落受害方的行為，「張愛晶發言人與侯友宜市長必須為此失言道歉」，尤其美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）準備訪台過程中，中國不斷阻擾，侯友宜不但應說清楚自己對中國在國際上欺壓台灣、搶奪我邦交國的看法，也必須說清楚自己對兩岸關係的立場。

另對於張愛晶以「侯市長不是不用心，而是因上任三年多，期間兩年多在嚴峻的疫情考驗下」作為無法簽訂更多姐妹市的理由，李坤城直呼「完全無法接受」；他認為，新北市升格後近12年間，在國民黨主政之下侯友宜先後以副市長、市長的身分全程參與市政，而這12年間「就是只簽了2個姐妹市，其中前9年更是『掛蛋』」，顯見疫情根本不是理由。

李坤城表示，新北市絕對有資格成為與台北齊頭並進的國際大都市，市民也給侯友宜12年的時間來經營，但12年只締結了2個姊妹市與友好城市，「這絕對是不及格的成績」。

李坤城也說，侯市府針對林佳龍所提出各種依具體數字所做出的評論，屢屢用張冠李戴、轉移話題、魚目混珠的欺瞞方式詭辯，只讓自己「成為狡辯市府、說謊市府」，他呼籲侯友宜必須拿出「改變的勇氣」，改變爭功諉過、文過飾非的陋習，認真回應所有對市政合理的質疑。