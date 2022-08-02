研究曝長新冠有這3種　症狀一次看！「不分病毒」全都可能中鏢

▲ 英國6月公布報告指出，估計有200萬人出現長新冠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐逾2年，許多人染疫康復後卻出現「長期新冠」。英國研究人員針對確診12周後仍受長新冠所苦的患者進行研究，發現長新冠似乎能夠分成三種類型，每種症狀有所不同，且不論感染哪支病毒，都可能出現這些症狀，而深入了解各種類型將有助於開發療法。

根據《天空新聞》，倫敦國王學院專家研究發現，長新冠3種類型中第一組出現疲勞、腦霧及頭痛等神經系統症狀，較好發於Alpha及Delta病毒流行期間染疫者；第二組出現呼吸系統疾病，包括胸痛及嚴重呼吸急促，可能表明肺部受損，在英國第一波疫情期間染疫者身上很常見；第三組症狀較為多元，包括心悸、肌肉疼痛、皮膚及頭髮變化。研究人員補充，這三種類型在所有新冠變異株的染疫者身上都有發現。

英國國家統計局6月發布報告指出，全國估計有200萬人出現長新冠，其中140萬人自認首次感染或懷疑感染是在至少12周以前，有82.6萬人是在一年前，甚至有37.6萬人首次感染是在2年前。

倫敦國王學院研究人員研究1459名確診至少12周後仍有長新冠症狀的患者，取得上述結果。首席作者史蒂夫斯（Claire Steves）說明，數據清楚表明，後新冠症候群（post-COVID syndrome，俗稱長新冠）必非只有一種，而是分成多種亞型，而了解這些亞型的根源將有助於找到治療對策。另一名作者卡納斯（Liane Canas）也指出，這些觀點能夠幫助開發針對患者的個人診斷及治療。

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