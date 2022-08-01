「馬耀」市長獲光榮印記　侯友宜：原住民日多面向延續文化

▲111年新北市原住民族文化會議登場 侯友宜盼原住民文化永續傳承。（圖／新北市政府提供）

生活中心／新北報導

111年新北市原住民族文化會議日前於淡水登場，市長侯友宜出席表示，定期召開原住民族文化會議有助於落實原住民族權益保障，並讓傳統文化永續傳承。同時侯市長也感謝原住民朋友給他起名為「馬耀」，他會帶著這個名字所賦予的意義，帶著勇敢的精神繼續向前行。

侯市長表示，8月1日為原住民族日，藉此凝聚各族領導人共識，針對族語、歲時祭儀、傳統工藝及文化創新等面向進行討論，盼以政策延續原住民傳統文化。尤其「語言」是代表族群文化最重要的精神，新北市境內約有5萬7000位原住民朋友，市府透過族語發展委員會、原住民語言能力認證獎金及原住民實驗學校等措施積極鼓勵族語傳承。

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此外，原民局將於板橋435特區舉辦「Betunux lukus 織·藝·憶：16族原住民娃娃風華再現」特展，16族服飾娃娃精彩亮相。侯友宜表示，這次請到田宇寧及阮志軍老師指導輔仁大學學員共同製作服飾娃娃，融合各族文化並展現各族傳統服飾特色，8月4日起歡迎市民至板橋435特區欣賞。

原民局表示，本次原住民族文化會議不僅有各族群領導人及團體代表出席，更首度邀請原住民族語言文化相關團體代表及專家學者、本市列冊的文化資產實踐者、族語推廣人員、文化健康站執行單位負責人、文化藝術團培力團隊代表、精實創業獲獎者、部落大學講師及長年關注原住民族事務發展之地方仕紳等近200位與會者，共同就四大面向（族語、歲時祭儀、傳統工藝與原民文化創意）進行分組討論，提供新北市原住民族政策推動方向建言，作為未來執行政策參據。