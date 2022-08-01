假日不停歇！新北行動治理前進深坑　登山步道整修成焦點

▲新北市長侯友宜率市府團隊前往深坑行動治理。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

假日不停歇！新北市長侯友宜31日率市府團隊前往深坑行動治理，會中里長關注土庫岳登山步道整修、萬福路面改善議題，侯友宜表示，深坑觀光資源豐富，近來旅遊人潮漸起，登山步道翻修及加強道路銑鋪工程勢在必行，團隊要全力以赴，如期如質完工。

土庫里長高太郎表示，土庫岳作為深坑及南港界山，是早期南港通往深坑和石碇的五條古道之一，極富觀光價值與歷史意義，但近期登山步道因設施年久老朽，為保障遊客登山安全，希望市府盡速修復。觀光旅遊局表示，經7月12日實地會勘後決議，將本案納入今年度修繕計畫內辦理，針對登山步道土木階梯及木棧橋進行改善，目前已進入設計階段，力拚年底前完工。

萬福里長鄭宗良則提及，里內的萬福路面雖經數次銑鋪，但仍有路段破損，希望市府能持續增加預算，完成全段改善。對此，工務局表示，萬福路主線全長4.8公里，改善工程總經費約2900萬，前經公所提報內政部營建署第六階段前瞻計畫路段未獲補助，爰分年逐步改善，自2018年至今已改善近4公里，目前已規畫再加強該路段鋪設，預計9月續修400公尺，逐步推進。

會中，深坑區長黃美華也感謝疫情期間，市府帶領著公所、衛所、清潔隊及里鄰長全心抗疫，撐起對市民的照護工作，讓深坑在艱困中仍穩穩守住疫情。侯友宜也向在場所有第一線夥伴表示深深謝意。

侯友宜說，防疫是條艱辛的路，尤其因應疫情變化，所有防疫人員的任務也必須不斷調整，急迫且繁重，但大家從不喊一聲苦，為地方盡心盡力、無怨無悔，所有第一線人員都是令他敬佩的無名英雄。

民政局長柯慶忠表示，自2019年市長行動治理座談會以來，深坑區里長反映案件共24件，至今已完成22件，執行達成率91%，市府團隊的努力與效率表現，地方切身有感，未來團隊會持續傾聽在地聲音，秉持以民為本精神為市民打拚。

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