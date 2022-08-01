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烏克蘭開戰以來「第一批糧食」出港！　澤倫斯基：今年收成恐減半

▲▼烏克蘭糧食，烏克蘭哈爾科夫地區在俄羅斯對烏克蘭持續的襲擊中，收割小麥。（圖／路透）

▲在俄羅斯對烏克蘭進行持續的襲擊中，烏克蘭哈爾科夫地區正在收割小麥。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏俄戰爭進入第159天。土耳其國防部1日發布聲明稱，第一批烏克蘭糧食將在當地時間上午8時30分從敖德薩（Odesa）出港。而烏克蘭政府稍早也證實，載有烏克蘭首批穀物的船隻已經離開敖德薩港，並將駛往黎巴嫩。烏克蘭總統澤倫斯基近日警告，今年烏克蘭的糧食收成可能減半。

據法新社報導，土耳其國防部1日上午7時30分聲明中指出，懸掛獅子山共和國旗幟，裝載著玉米的拉佐尼號（Razoni）貨船將於8時30分離開烏克蘭南部敖德薩港，前往黎巴嫩，而其他船隊隨後也會依協議陸續出港。烏克蘭公共基礎建設部長Oleksandr Kubrakov表示，自俄羅斯入侵後，首艘載有烏克蘭糧食的船隻已於上午駛離敖德薩港，「烏克蘭與合作夥伴在防止全球飢荒方面，在今天又向前邁出了一步。」

▲▼據稱載有第一批烏克蘭出口糧食的貨船拉佐尼號（Razoni）截至8月1日上午9時仍在敖德薩，尚未出港。（圖／翻攝自MarineTraffic網站）

▲據稱載有第一批烏克蘭出口糧食的貨船拉佐尼號（Razoni）截至8月1日上午9時仍在敖德薩，尚未出港。（圖／翻攝自MarineTraffic網站）

不過，船舶航行追蹤網站MarineTraffic資訊顯示，截至當地時間上午9時，這艘承載容量達3萬噸的拉佐尼號仍然停靠在敖德薩港。此前，土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）7月31日表示，貨船的裝載工作已經完成，第一艘載有烏克蘭糧食的船隻可能在周一上午出港。

▲▼烏克蘭聶伯彼得羅夫斯克州7月30日收割小麥。烏克蘭糧食（圖／路透）

▲澤倫斯基稱，今年烏克蘭糧食收成可能減半。圖為烏克蘭聶伯彼得羅夫斯克州7月30日收割小麥。（圖／路透）

隨著俄羅斯持續進攻，烏克蘭軍隊企圖在南部展開反擊。聯合國估計，烏俄戰爭影響糧食出口，將導致全球近5000萬人面臨「嚴重飢餓」的困境。《衛報》報導指出，被稱為歐洲糧倉的烏克蘭，是北非、中東與亞洲國家的關鍵糧食供應國，然而，總統澤倫斯基在推特上傳影片警告，烏克蘭今年的糧食收成可能只有往年的一半。

影片中提到，烏克蘭2021年生產了8000萬噸穀物，包含小麥、玉米與大麥，足以提供4億人食用6個月，但今年收成可能會減少一倍。澤倫斯基上周表示，烏克蘭已經準備好讓糧食貨船通過黑海水域，正在等待聯合國和土耳其的批准。根據7月22日烏俄雙方簽署的一項協議，聯合國與土耳其將保證烏克蘭3個港口的糧食船安全航行。協議簽署幾小時後，小麥價格大幅下跌。

初稿14:44

更新15:07

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