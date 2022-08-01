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烏南反攻有斬獲　俄海軍新準則視美國為最大威脅

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲烏克蘭持續獲得西方軍備武器援助，朝南部發動反擊。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

文／中央社基輔31日綜合外電報導

烏克蘭軍隊力圖以西方軍援回擊俄軍，並宣稱在南部反攻戰役有所斬獲。另外，俄國總統蒲亭簽署的新海軍準寫道，美國與北約是俄羅斯國家安全和發展的「主要挑戰和威脅」。

●烏克蘭稱反攻有斬獲
烏克蘭軍隊30日表示，烏軍在南部戰役殲滅為數眾多的俄羅斯軍人，包括赫松（Kherson）地區。赫松是基輔當局烏南反攻重點，也是莫斯科補給線的關鍵連結點。

烏軍南方司令部表示，第聶伯河（Dnipro River）上通往赫松的鐵路交通已被切斷，有可能進一步孤立第聶伯河以西的俄軍，讓他們無法自遭占領的克里米亞半島或第聶伯河以東取得補給。

同日烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則呼籲民眾盡速撤離東部的頓內茨克（Donetsk）地區。俄軍攻擊主力仍集中在頓內茨克。

●俄軍持續攻擊前線地帶
莫斯科當局持續攻擊在烏克蘭的綿長作戰前線，烏國南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevych）在Telegram寫道，尼古拉耶夫遭受大規模炮擊，「可能是迄今最猛烈的一次」。

尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitaliy Kim）31日表示，大型農業公司Nibulon的創辦人兼老闆瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）與妻子死於俄軍對尼古拉耶夫州的攻擊。Nibulon專門從事小麥、大麥、玉米的生產與出口，擁有自己的船隊和船塢。

另外，烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）和蘇米州（Sumy）鄰近與俄軍的前線地帶也被攻擊。莫斯科聚焦攻擊的頓內茨克州（Donetsk）的州長則說，30日共有3名平民死於炮擊、8人受傷。

●戰俘營被炸 俄烏盼聯合國與紅十字會介入
關押烏軍戰俘的歐連尼夫卡（Olenivka）監獄29日遭炸，造成數十人死亡。烏克蘭宣布，已要求紅十字會（Red Cross）和聯合國（UN）探視被俄軍關押的烏軍戰俘。俄羅斯31日則邀請聯合國與紅十字會專家參與調查。

俄國國防部宣稱這次事件是烏克蘭軍隊用美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發動空襲所致；烏克蘭武裝部隊則說是俄軍砲火攻擊這座監獄，以掩蓋內部虐囚情事。

另外，俄羅斯駐英國大使館30日呼籲以「羞辱」方式處決被俘的烏克蘭亞速軍團（Azov regiment）戰士，這番言論隨即引來烏克蘭官員的嚴厲譴責。

先前稱為亞速營（Azov Battalion）、現在改稱亞速軍團的亞速特戰分遣隊（Azov Special Operations Detachment）於2014年由極右翼分子創立，起初在烏克蘭東部對抗親俄分離主義分子，之後納入國家衛隊，受內政部指揮。

●俄更新海軍準則 稱美國北約威脅最大
克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）說，俄國31日舉行「海軍日」（Navy Day）慶祝活動前，烏克蘭對這座港市發動無人機攻擊。俄方官員稱攻擊造成6人受傷，但烏克蘭否認攻擊。

另外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）31日在海軍日簽署新的俄羅斯海軍準則，將美國尋求主宰世界海洋以及北大西洋公約組織（NATO）擴張，視為俄羅斯所面臨的最大威脅。

●烏克蘭今年糧食收成恐減半 穀物船8/1有望出港
俄羅斯和烏克蘭各自與聯合國及土耳其簽署劃時代協定，讓俄、烏2國穀物恢復出口後，土耳其總統的發言人卡林（Ibrahim Kalin）31日表示，第一艘穀物出口船8月1日離開烏克蘭港口的可能性很高。

但澤倫斯基31日表示，受俄羅斯入侵影響，今年烏克蘭的糧食收成可能會比往年少一半。

●俄能源巨頭暫停向拉脫維亞供氣
拉脫維亞天然氣營運商Conexus Baltic Grid向拉脫維亞通訊社（LETA）證實，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已通知暫停供氣，但其他供應商仍繼續供應天然氣。

俄羅斯天然氣工業公司已於27日大幅刪減透過北溪（Nord Stream）管線輸送到歐洲的天然氣供應量，砍至只剩運量的20%左右。

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