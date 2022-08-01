俄軍12枚導彈猛攻烏克蘭南部！　身家127億「糧食大亨」遇襲身亡

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）7月31日遭俄軍猛烈砲擊，造成一名身家達4.3億美元（約台幣127億元）的糧食大亨身亡，總統澤倫斯基稱，這對烏克蘭來說是巨大的損失；總統府顧問波多利雅科則認為，這位大亨的死並非偶然，而是俄軍的蓄意謀殺。

▲烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）7月31日遭俄軍猛烈砲擊。（圖／路透）



In Mykolaiv, as a result of Russian shelling, the owner of the Nibulon company, Oleksii Vadatursky, was killed. Before the war, his fortune was estimated at half a billion dollars. He could afford to live in any country in the world, but until the very last he stayed in his home. pic.twitter.com/OwHQQu3z1M — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) July 31, 2022

根據《路透社》報導，尼古拉耶夫市長森克維奇（Oleksandr Senkevych）在Telegram表示，當地在7月31日遭受自烏俄戰爭爆發以來最猛烈砲擊，當天有超過12枚導彈襲擊尼古拉耶夫市，「可能是這5個月戰爭以來，針對本市最猛烈的一次攻擊，導彈摧毀了住宅和學校，還有另外3人受傷。」尼古拉耶夫位於烏克蘭南部，與俄羅斯佔領的赫爾松地區接壤，具有重要重要戰略意義。

Ukrainian grain tycoon Oleksiy Vadatursky has been killed by a Russian missile strike on his house in Mykolayiv. Unprecedented, if the strike was targeting him personally.



Video from the scene, purportedly: https://t.co/2QlZZqL9GJ pic.twitter.com/hDhbR5IFVR — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) July 31, 2022

▲瓦達圖爾斯基的住家遭炸毀。



此波攻擊也造成大型農業公司Nibulon的創辦人瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）夫婦死亡，砲擊當下兩人都待在家中。Nibulon主要從事小麥、大麥、玉米的生產與出口，還擁有自己的船隊和船塢。74歲的瓦達圖爾斯基身家預估達4.3億美元，在烏克蘭富豪榜上排名第24，更曾獲頒國家最高榮譽「烏克蘭英雄獎」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱，瓦達圖爾斯基的死對烏克蘭來說是巨大的損失，「正是這些人、這些公司，正是烏克蘭南方城市保證了世界糧食的安全。」烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）認為，俄軍特別針對瓦達圖爾斯基攻擊，他的死不是意外，而是經精心策劃和組織的蓄意謀殺。

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