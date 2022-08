美援「海馬斯」炸翻俄軍列車！彈藥軍備全毀　至少80死200傷

▲美軍「海馬斯」多管火箭系統(HIMARS)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美援武器「海馬斯」多管火箭系統(HIMARS)再度建功,烏克蘭官方表示,火箭擊中俄軍貨運列車,造成至少80人死亡、200人受傷,列車上裝備的彈藥、武器也幾乎被摧毀。

根據《烏克蘭國家通訊社》與《烏克蘭獨立報》報導,烏克蘭敖德薩地區(Odesa)軍事管理局發言人布拉楚克(Serhii Bratchuk)在Telegram發文表示,海馬斯多管火箭系統擊中了俄軍列車,該班列車共有40節車廂,從克里米亞出發準備將士兵、軍備和彈藥運往赫爾松(Kherson)地區。

Ukraine destroys Russian echelon in Kherson Obast with HIMARS.



According to Odesa Oblast Administration, Ukraine hit a 40-car train transporting Russian troops, equipment, and ammunition from Crimea on July 31, killing around 80 Russian soldiers and injuring around 200.