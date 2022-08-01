蔣萬安自豪爭取到不孕症補助　陳時中酸：政策成功大家就來爭

▲民進黨台北市長參選人陳時中參觀 《2022漫畫博覽會》。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前宣稱，自己成功推動不孕症人工生殖補助，隨即遭到民進黨立委林靜儀、管碧玲等人打臉。對此，民進黨台北市長參選人陳時中1日回應，他認為這個就是因為政策的成功跟吸引力夠，「所以大家就會來爭著我也有講過」。

蔣萬安7月27日在臉書表示，經過自己在立法院質詢、提案，成功推動擴大不孕症人工生殖補助，只要符合要件，一般民眾也可以申請，感謝行政院從善如流接納他的方案，到目前已有4萬4803件通過審查、2萬7853件已經完成療程，並且在日前喜迎第3070名新生兒。

陳時中上午在民進黨立委賴品妤、林楚茵等人的陪同下，前往台北世貿一館參觀「2022漫畫博覽會」。陳時中會後受訪時表示，這個就是政策的成功跟吸引力夠，「所以大家就會來爭著我也有講過」。

陳時中回憶，這個政策從2015年開始，因為當初有排富、限制相對嚴格，所以相對能夠受益的人比較少，而當時也有適齡、適婚的觀念，「所以確實人比較少」。

陳時中說明，這項政策從2019年開始有民進黨立委邱志偉、何志偉、邱泰源、國民黨立委羅明才等人提出，到了2020年則有民進黨立委林淑芬、莊競程、管碧玲、吳玉琴等人，而蔣萬安在2021年3月也有質詢過。

陳時中強調，這些都是歷歷在目，政策需要建議、提出建言，在2020年新冠肺炎疫情最嚴重的時候，自己就指示國健署開始研議，「如果說要催生這次不孕症的補助，最大的功勞應該在行政院」。

陳時中也說，當初在衛福部核報給行政院的時候，本來是要從今年才開始做，但是行政院長蘇貞昌認為這是好的政策，應該立刻開始，所以就加快加碼，立刻來實施。

陳時中表示，過去自己擔任衛福部長5年的時間，總共制定8部法律、修訂90部法律裡面的332條條文、增訂47條、刪減4條，其中每一條都是要能做事、肯做事、盡量溝通才能完成。

陳時中也舉例，過去台灣的社會安全網從零開始，現在的五年計畫已經到407億，少子化預算也從他接任時的不到150億，現在已經進展到800億，

長照預算更從500億進展到超過600億，這些都是在「有政府、會做事」的前提上，一步一腳印做出來的成績。