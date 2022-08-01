BMW蛇行叫囂！球棒哥只因不爽這事　省道追上國道狂咬15km

記者許權毅／台中報導

又見球棒哥！國道1號南向178.6k台中段昨（31）日傳出行車糾紛，其中一輛白車駕駛竟開窗拿出球棒，不斷對另一輛黑車作勢揮舞威嚇。國道三大隊警方表示，2車先前在台灣大道因變換車道發生糾紛，男子還開窗謾罵，不料男子一路跟上國道狂追15公里還持棒威嚇，受害車主嚇得趕緊趁隙下交流道，並報警處理。

▲國道1號傳出有男子亮棍威嚇一旁駕駛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



國道三大隊警方表示，事發在31日下午15時許，一輛黑車休旅車行駛在台中台灣大道內側車道時，因為前車偏離車道，導致黑車駕駛往外側車道偏移，雙方發生糾紛。BMW白車駕駛不滿開窗謾罵，再一路尾隨上了國道，從台灣大道上國1到王田交流道約15公里路程，甚至在國道上不斷蛇行叫囂，還「掏棍威脅」，車輛不斷左右搖晃，全都被後車行車紀錄器拍下。

▲國道三隊員林分隊長廖志偉說明，2車在台中台灣大道就因變換車道發生糾紛。（圖／記者許權毅翻攝）



黑車駕駛嚇得趕緊在王田交流道離開，並報警處理。員林分隊獲報後已掌握該駕駛身分，並通知其到案說明，目前移請刑事組進行後續偵辦。警方表示，有發生蛇行或以其他危險方式駕車行為，依法可處6000元至24000元罰鍰，若有恐嚇、公共危險行為將函送偵辦。