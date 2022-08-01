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社會 社會焦點 保障人權

超衰片！女駕駛一個move出事了　黑車遭擠撞再撞上號誌桿

記者楊熾興／桃園報導

38歲邱姓女子駕自小客車右轉因轉彎幅度過大，撞上直行由24歲黃姓男子所駕車輛碰撞後再撞擊分隔島上的號誌燈桿，所幸2車駕駛及乘客均未受傷，雙方駕駛經酒測並無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中，有民眾PO文「有人說開頭有大不是弱勢就是弱智」，網友則回「人的問題比較大，跟開什麼廠牌有任何關係嗎？」

▲邱姓女子駕車轉彎幅度過大直接踫撞直行車。（圖／桃園警分局提供）

▲邱姓女子駕車因轉彎幅度過大，直接踫撞直行車。（圖／桃園警分局提供）

▲將直行車輛擠撞至分隔島上的號誌桿。（圖／桃園警分局提供）

▲將直行車輛擠撞至分隔島上的號誌桿。（圖／桃園警分局提供）

警方調查，昨(31)日22時40分許，黃姓男子駕駛自小客沿桃園市桃園區成功路綠燈直行，行經成功路與春日路口時，邱姓女子駕自小客(沿春日路右轉成功路往龜山方向行駛)疑因轉彎幅度過大、失控碰撞黃男，黃男車輛再撞擊分隔島中號誌燈桿，幸車上駕駛及乘客均未受傷。

警方獲報立即趕抵現場處理，雙方駕駛經酒測並無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中，警方呼籲駕駛人，行經路口應減速禮讓，以避免事故發生。

▲肇事自小客僅車頭輕微毀損。（圖／桃園警分局提供）

▲肇事自小客僅車頭輕微毀損。（圖／桃園警分局提供）

有民眾在臉書《爆料公社》(官方粉專專屬)貼文，「難怪有人說開頭有大的不是弱勢智就是弱勢…上岸不是這個意思好嗎？」卻遭多數網友打臉，「人的問題比較大，跟開什麼廠牌有任何關係嗎？」、「什麼車都有可能撞上分隔島或電線桿吧？是駕駛人問題比較大吧」。

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