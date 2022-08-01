檢測代謝症候群看「5項指數」　量完腰圍一步驟爽抽2000元購物金

▲40歲以上國民逾6成腰粗且有代謝症候群。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者徐芷儀／綜合報導

代謝症候群平時沒有明顯的症狀，但患者罹患糖尿病的風險卻比一般人增加6倍，得到三高、心臟病、中風的機率也大為增加，為了保障國民健康，國民健康署與財團法人千禧之愛健康基金會合作，邀請國人於7月27日至8月14日「量腰圍」抽100至2000元7-11購物金。

依據2021年國人十大死因統計結果，一半以上是慢性疾病，如心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等，這些疾病早期沒有特殊症狀，但有共通的危險因子為三高（高血壓、高血糖、高血脂）加二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），上述危險因子中若有三項以上，即是罹患代謝症候群。

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依據國健署2018年健康促進業務推動現況與成果調查（HPSS）結果指出，18歲以上民眾對於「腰圍過大較容易得到代謝症候群」有高達7成5的正確認知率，卻有近5成超過半年沒有量腰圍，甚至有近1成5從未量過腰圍，顯示民眾擁有足夠的健康識能，但沒有落實量測腰圍。

▲上述危險因子中若有三項以上，即是罹患代謝症候群。（圖／實習記者徐芷儀製作）

為了讓國民重和提早預防或控制代謝症候群，今年的「89量腰日」國健署與中央健康保險署、財團法人千禧之愛健康基金會共同辦理「量腰存健康」為主軸的記者會，邀請22縣市首長、明星響應量腰，同時也歡迎民眾利用「健保快易通APP」的「健康存摺」單元，記錄腰圍量測後的數值，活動前1.5萬名完成者可直接獲得購物抵用金，且期間所有完成者可參與抽獎活動，以鼓勵民眾做好自我健康管理，落實量腰行為及養成定期記錄的習慣。

國健署吳昭軍署長提醒，民眾應養成定期量測腰圍，並記錄與追蹤其數值變化的習慣，成年男性腰圍要保持在90公分以下、女性要保持在80公分以下，且平時維持健康生活型態也非常重要，如體重控制、健康飲食與規律運動等，才能掌握健康與優質生活。

另活動期間，於指定通路網購包裹的紙箱內免費贈送量腰紙尺，或可於指定門市免費索取，詳細資訊可上財團法人千禧之愛健康基金會官網(https://89day.1000-love.org.tw)查詢。