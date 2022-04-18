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衛福部要求設獨立空調、隔間　蔡易餘：《菸防法》扼殺合法雪茄館

▲▼立委蔡易餘召開「菸害防治法修法，不要濫殺現有合法雪茄館」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘召開「菸害防治法修法，不要濫殺現有合法雪茄館」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘18日表示，衛福部日前提出《菸害防制法》修正草案，直接排除雪茄館是「禁菸場所例外」的例外條款，等同直接宣告雪茄館未來將不復存在。對此，衛福部國健署回應，雪茄館大多有提供酒水或餐飲，不會只有雪茄，所以本來就是條文的內含項目之一。

蔡易餘18日上午在立法院召開「菸害防治法修法，不要濫殺現有合法雪茄館」記者會，並邀請衛福部國健署副署長魏璽倫列席說明。

蔡易餘指出，現行《菸害防制法》規定全面禁止吸菸的場所，包括旅館、商場、餐飲店或其他供公眾消費的室內場所，但場所內設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室、半戶外開放空間的餐飲場所、雪茄館，以及下午9時以後開始營業且18歲以上才能進入的酒吧、視聽歌唱場所，不在此限。

蔡易餘再指，本次修法將款項內容改為「旅館、商場、餐飲店 、酒吧、夜店或其他供公眾消費的室內場所，但設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室，不在此限」，直接把雪茄館可以例外在室內抽菸的條文排除。

蔡易餘質疑，這樣的修法是扼殺雪茄館未來的生存空間，等於是直接宣告雪茄館不能經營，牽扯到許多人的就業機會，過去很多人在合法範圍內的投資，全部都會馬上變成灰燼。

魏璽倫回應，根據現行法律，雪茄館就是等同室外吸菸，沒有限制任何獨立空間，所以沒有辦法請地方衛生局查核，「簡單來講，雪茄管你開了就是24小時可以營業，也沒有任何限制年齡，整個雪茄館都可以吸菸」。

魏璽倫說明，雪茄館不會是旅館或商場，主要是看業者的登記項目，如果是餐飲店或公眾消費的室內場所，雪茄管裡面就會提供酒水或餐飲，不會只有雪茄，所以本來就是內含項目之一，衛福部只是希望業者設有獨立空調或隔間。

蔡易餘受訪時表示，衛福部整個《菸害防制法》的修法過程，政府要注意到現行產業，不要強行修法、直接扼殺整個產業，杜絕大家抽煙是一個目標，但是現在已經有很多合法存在的雪茄館，修法過程必須更細膩，減少對產業的衝擊，他認為這部分還是要斟酌一下。

抽雪茄,雪茄。（圖／達志示意圖）

▲此次菸害防制法修正案對於室內抽煙的場所擬排除雪茄館。（圖／達志示意圖）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！
 

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