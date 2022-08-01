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【廣編】健保快易通加入「89量腰日」　力抗代謝症候群全民量起來

2022年千禧之愛「89量腰日」（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／千禧之愛健康基金會提供

響應衛生福利部國民健康署與中央健康保險署於今年6月20日推出的「代謝症候群防治計畫」，千禧之愛健康基金會今也宣布，2022年「89量腰日」除了與國健署擴大合作辦理全國代謝症候群防治活動，今年更邀請健保署健保快易通APP加入，一起獎勵民眾記錄腰圍，讓「89量腰日」成為首個串聯兩署的健康促進活動，以喚起更多民眾風險意識，力抗代謝症候群。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，根據基金會2022年認知度調查，已有高達7成民眾聽過「腰圍八九十 健康常維持」的健康腰圍標準，但同時也有超過4成5民眾已超過一年沒有量過腰圍。為幫助民眾實際透過尺來量測，基金會今年特別邀請「健保快易通」加入「89量腰日」活動，只要民眾到健保快易通中的健康存摺單元填寫自己的腰圍，就可參加基金會雙重抽獎。

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千禧之愛健康基金會長年響應國健署政策，年年擴大活動規模，今年不但帶來16個知名連鎖通路（如7-ELEVEN）、量販（如家樂福）、餐飲（如星巴克）、電商（如博客來）加入發放量腰尺的行列；超商7-ELEVEN（8月6日）與藥妝康是美（8月9日）也將有高達1,300個據點舉辦量腰量血壓活動，為歷年之最。門市將同步發放量腰獎金，每位民眾到門市量腰圍，基金會就送5元購物抵用金。

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