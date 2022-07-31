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WBSC世界盃U-12少棒錦標賽　中華小將取得預賽兩勝

▲中華小將與委內瑞拉及墨西哥對戰，台南市戴謙副市長也代表黃市長來到亞太棒球場加油，而中華隊也不負眾望，順利拿下預賽兩勝的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華小將與委內瑞拉及墨西哥對戰，台南市戴謙副市長也代表黃市長來到亞太棒球場加油，而中華隊也不負眾望，順利拿下預賽兩勝的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽首戰與巴拿馬的賽事中，黃偉哲市長特別來到球場與觀賽民眾互動，分送加油糖果給來球場加油的學生與小球員，中華隊小將在與委內瑞拉及墨西哥對戰，順利取得勝利。

▲中華小將與委內瑞拉及墨西哥對戰，台南市戴謙副市長也代表黃市長來到亞太棒球場加油，而中華隊也不負眾望，順利拿下預賽兩勝的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市體育局指出，週末假日中華小將，分別與委內瑞拉及墨西哥對戰，2日下來全台湧入近6000人次球迷，齊聚台南挺中華小將，31日晚間台南市戴謙副市長也代表黃市長來到亞太棒球場，與所有球迷一起為中華小將加油，而中華隊也不負眾望，順利拿下預賽兩勝的成績，接下來兩場預賽即將對戰南非及義大利，黃偉哲市長也力邀全台球迷一起進場為中華小將加油！

▲中華小將與委內瑞拉及墨西哥對戰，台南市戴謙副市長也代表黃市長來到亞太棒球場加油，而中華隊也不負眾望，順利拿下預賽兩勝的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年賽事強手如雲，來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，各國少棒好手將齊聚台南爭奪金盃，一同角逐世界少棒的最高榮譽，中華小將在預賽首戰對巴拿馬的賽事中，敲出再見安打逆轉勝，隨後在週末的賽事中，吸引全台球迷來臺南為小將加油，其中台中市忠孝國小及球員家屬也組成應援團，一同來主場為球員加油，而臺南市11間接待學校也展現在地熱情，自發性組成應援團，至各國球隊競賽場次，為來自世界各地的球員加油。

▲中華小將與委內瑞拉及墨西哥對戰，台南市戴謙副市長也代表黃市長來到亞太棒球場加油，而中華隊也不負眾望，順利拿下預賽兩勝的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局表示，本屆賽事中華隊還有2場預賽將進行，分別是8月1日晚間6:30對戰南非，2日晚間6:30對戰義大利，3日休息日除了多明尼加及日本將進行補賽外，各隊將於台南進行文化參訪，感受台南獨特的文化氣息及美食，4日起將陸續進行刺激的超級循環賽，歡迎全台球迷一起來台南挺主場，為中華小將加油！

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