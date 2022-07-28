U-12開賽前夕再次視察場地　黃偉哲把關場地安全整潔不馬虎

▲「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」，即將於29日晚上開賽，市長黃偉哲下午前往比賽場地亞太國際棒球訓練中心視察場地狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」，即將於29日晚上開賽，台南市長黃偉哲28日下午在市府主持開賽記者會後，立刻又再前往比賽場地亞太國際棒球訓練中心視察，確認包括球場、觀眾席、場館走道、球員休息室以及廁所等場地狀況。

黃偉哲市長特別交代館方，要加強注意球員休息室，以及洗手間的清潔狀況，尤其在每場比賽不同球隊換場時，一定要將休息空間恢復整潔，讓來自世界各國的棒球小將和隨隊工作人員，都能夠有最舒適的體驗，在台南留下美好回憶。





黃偉哲表示，U-122世界盃少棒錦標賽即將在29日開打，希望能夠在賽前再次確認硬體設備的狀況，以及空間的整潔度，讓來自世界各地的球隊，都有一個好的比賽體驗，也讓大家對亞太國際棒球訓練中心以及台南，都留下好的印象。





黃偉哲說，最基本的是對於場地設施的安全性的要求，避免出現任何因為設施設備不周全，而導致球員受傷的情形。





黃偉哲更特別要求場地的舒適、整潔度，黃偉哲叮囑，由於比賽將歷經共10天、42場的賽事，場地使用密集度相當高，清潔環節不可馬虎，尤其球隊使用過的休息空間，再讓下一隊使用前，一定要恢復整潔，讓來到這個場館參加賽事的球員和觀眾，都能夠留下美好的回憶。