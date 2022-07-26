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第六屆WBSC世界少棒錦標賽　國際使節錄影祝賀盛讚最佳球場

▲2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽將在台南亞太國際棒球訓練中心復辦，國際使節紛紛錄影祝賀，並盛讚台南最佳球場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽將在台南亞太國際棒球訓練中心復辦，國際使節紛紛錄影祝賀，並盛讚台南最佳球場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因疫情延辦的2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽，7/29-8/7於台南亞太國際棒球訓練中心復辦，今年來自墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬、日本、韓國、美國、捷克、多明尼加等11國的優秀小選手，將在7月底齊聚台南，共同角逐世界冠軍的頭銜，上屆冠軍中華隊也信心滿滿，尋求衛冕。

▲2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽將在台南亞太國際棒球訓練中心復辦，國際使節紛紛錄影祝賀，並盛讚台南最佳球場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本年度WBSC錦標賽是疫情爆發後台灣主辦的首場國際賽事，黃偉哲市長率先錄影邀請全台球迷來台南挺主場。義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台使節及代表也熱情錄製活動祝賀影片，預祝賽事順利舉行並傳達對台灣及台南的友好支持，各國都相當期待這項國際級的棒球賽事。

▲2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽將在台南亞太國際棒球訓練中心復辦，國際使節紛紛錄影祝賀，並盛讚台南最佳球場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義大利經濟貿易文化推廣辦事處的紀大維代表(Davide Giglio)盛情歡迎義大利小小藍衫軍來到台灣。日本台灣交流協會的泉裕泰代表以中文祝福日本隊及中華隊再次拿下好成績，並且同時為兩國球隊應援加油，再再傳遞台日友好的精神。

▲2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽將在台南亞太國際棒球訓練中心復辦，國際使節紛紛錄影祝賀，並盛讚台南最佳球場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處的Martin Torres處長對於新建成的亞太國際棒球場印象深刻，盛讚其為「舉辦少棒賽的最佳球場」。南非辦事處則是由安德生代表(Hugh Graham Anderson)領軍，辦事處全員出動手持道具、身穿球衣以活潑的方式替南非隊加油打氣，充分體現南非的熱情！

▲2021年第六屆WBSC世界少棒錦標賽將在台南亞太國際棒球訓練中心復辦，國際使節紛紛錄影祝賀，並盛讚台南最佳球場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

美國隊自2013-2017年三度拿下錦標賽冠軍，展現了強勁的棒球實力，此次美國在台協會高雄分處李明磊副處長(Jack Lambert)祝福選手們在美麗的台南參賽一切順利，也盼藉由體育交流拉近各國的距離，跨越國境與文化的藩籬。

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