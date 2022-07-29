讓世界看見台南　2021世界盃少棒賽南警厚實反恐維安能量

記者林悅／台南報導

台南市警局為整備世界盃少棒賽維安反恐工作，29日世界盃少棒賽開幕典禮，市警局長方仰寧親自坐鎮指揮，動員警力206名全力安維，並申請保三警犬及刑事警察局偵五大隊防爆支援，確保國際賽事維安零死角，讓世界看見台南市警堅實反恐維安實力。

▲市警局動員警力206名全力安維。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際運動賽事「安全」一直是世人關注的焦點，其重要性不亞於競技賽事與獎牌，維安工作是2021第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽，是南警全力以赴的課題，期前召開多場勤務協調會，並針對亞太國際棒球場館、選手村等處所，想定突發狀況加強演練，提升維安人員執勤應變能力。

為求賽事萬全，市警局成立專案任務編組，規劃棒球場館、選手村、選手交通運輸等維安架構，讓來自世界各地10個國家少棒小選手，無後顧之憂盡情比賽；另外強化場館巡察肅竊及比賽場地周邊交通疏導及管制，確保交通順暢，讓球迷安心觀賽；為符合國際級賽事反恐規格，也加強因應、防備遙控無人機、爆裂物等新型態恐怖攻擊，訂定人流疏散計畫，強化反恐維安能力，確實執行維安工作。

方仰寧局長指出，「嚴肅面對，審慎應處，如臂使指」是當前反恐處理原則，為讓世界盃少棒賽順利進行，特別指示「一場館、一計畫、一指揮官」安維部署原則，加強反恐應變整備及預警情資蒐報，對於任何危安徵候或預警，迅速採取適當措施，打造堅實安全團隊，確保世界盃少棒賽安全維護工作的萬全。