林智堅論文證據「手機號碼」曝光！　他打過去：真的接了

▲林智堅意外洩漏手機號碼，實測現場撥打傻眼了。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所、林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅昨天在臉書公開送交台大學術倫理審查會的附件資料及6000字聲明，再次強調他的論文原創無抄襲。不過，資深媒體人黃揚明與名嘴朱學恒今 （31日）在節目中透露，附件檔案意外洩漏了林智堅的手機號碼，於是現場實測撥打該支號碼，沒想到結局超驚人。

黃揚明今晚在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，發現林智堅昨天在臉書所公布的論文資料中，有林智堅的個人手機號碼，於是黃揚明與朱學恆現場打電話實測。

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不料，幾秒鐘後電話真的被接通，黃揚明緊張開口詢問，「你好，請問這林智堅先生的電話嗎」，而電話另一頭也應聲回答「對！你好，我是他的秘書，他（林智堅）現在正在行程中，請問你哪裡找？」朱學恆震驚過後向對方提醒「我們正在直播，只是確認一下」，並且提醒林智堅團隊，下次公布資料要記得馬賽克，不要把手機號碼也公佈出來。

電話接通瞬間，網路直播立刻被網友瘋狂洗版，紛紛驚呼「還真的打通了！」、「打給小智，接通後放上8BQ神曲」、「從現在開始，電話鬧事搞不好都算朱大這裡」、「真的翻車現場」、「誰都沒有發現小智的電話在檔案裡面」。

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