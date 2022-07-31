60歲嬤1個月狂約20男！順路「買水果」騙走3萬　單身大叔全受害

▲大陸一名60歲婦人以「買水果」方式詐財，估計有20名中老年男子受害。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸上海一名張姓男子日前透過交友軟體認識一名60歲趙姓女子，雙方見面後他卻發現趙女不斷要求他買水果並寄放在店內，讓他心生起疑報警。警方調查後發現，趙女每次約會結束後，會再返回水果攤將水果退貨，藉此詐財，一個月內以相同手法得手超過7000元人民幣（約新台幣3.1萬元），約有20名中老年人受害，目前警方已將她逮捕。

綜合陸媒報導，張男7月13日報案時指出，他透過交友網站認識趙女，2人一番交談後他覺得很聊得來，於是就應對方邀約在嘉定安亭地區見面，不料見面後趙女直接邀請他去家裡作客，並順路買一些水果。起初張男不疑有他，在一間水果攤買了1200元人民幣（約新台幣5349元）的水果，結果趙女卻並未當場將水果帶走。

張男表示，趙女事後又帶他到一間水產店買了700元人民幣（約新台幣3120元）的海鮮，但他這次不再答應買單，沒想到對方便告知無法前往家中，改在餐廳吃飯，讓他覺得相當不尋常，於是找個機會離開後，就前往派出所報案。

警方調查後發現，趙女從6月1日開始就數次帶不同的男子前往同一間水果攤購買水果，且都是等約會結束後才來將水果「退貨」換現，警方也在趙女的手機裡發現數款交友軟體，疑似都是以「黃昏戀」為名尋找單身年長者下手，估計用同樣手法得手超過7000元人民幣，約20人受害。

警方後續依涉嫌詐騙罪將趙女拘留，目前案件正在進一步審理當中。

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