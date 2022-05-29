花蓮確診衝破3萬　6月起免費提供0-6歲幼兒5劑快篩

▲花蓮28日新增1326例新冠確診個案，累計確診30145人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣28日新增1326例新冠肺炎確診個案，花蓮縣長徐榛蔚在當天下午疫情說明記者會表示，6／1-6／30將免費提供0-6歲幼兒5劑快篩，家長可持孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取。

針對免費提供0-6歲幼兒5劑快篩部分，徐榛蔚提醒，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，身分證字號尾數單號者為周一、三、五領取，雙號為周二、四、六領取，周日則皆可領取。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，6／1-6／30將免費提供0-6歲幼兒5劑快篩。

衛生局長朱家祥表示，本縣醫療診所通報數顯示，自5月23日起家用快篩試劑經醫師評估確診執行狀況良好，26日新增2家快篩陽性確診合約診所，總計67家為鄉親服務，欲前往現場診療的鄉親務必戴好口罩，且禁止搭乘大眾運輸系統。

花蓮慈濟醫院與部立花蓮醫院設立家用快篩陽性PCR採檢站至5月29日，未來PCR採檢站的設立縣府會再跟醫院溝通，並配合中央防疫政策做調整。經統計醫療照護來電數減少，如果有任何醫療照護的需求，鄉親可撥打03-8230089。

天氣逐漸炎熱潮濕，朱家祥也提醒鄉親在使用冷氣機、除濕機前，先將濾網清洗乾淨後再使用，維持舒適健康的環境。

▲暫停實體課程期間，學生午餐供應配套措施。

目前有關5-17歲校園接種BNT調查情形，各學制同意接種BNT比例分別為幼兒園52.7%、國小62.69%、國中80.77%、高中63.78%，合計共66.16%；請學生入校接種前，先進行快篩，結果為陰性再返校接種，縣府將再配發1劑快篩試劑供復課使用；另外，確診3個月內不建議接種疫苗。

暫停實體課程期間學生午餐供應配套措施，到校學生供應午餐；未到校經濟弱勢學生則發放餐券，可至鄰近自助餐或超商領取，確保弱勢學生的權益。