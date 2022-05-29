　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮確診衝破3萬　6月起免費提供0-6歲幼兒5劑快篩

▲花蓮28日新增1326例新冠確診個案，累計確診30145人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮28日新增1326例新冠確診個案，累計確診30145人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣28日新增1326例新冠肺炎確診個案，花蓮縣長徐榛蔚在當天下午疫情說明記者會表示，6／1-6／30將免費提供0-6歲幼兒5劑快篩，家長可持孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取。

針對免費提供0-6歲幼兒5劑快篩部分，徐榛蔚提醒，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡至全國近五千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，身分證字號尾數單號者為周一、三、五領取，雙號為周二、四、六領取，周日則皆可領取。

▲花蓮28日新增1326例新冠確診個案，累計確診30145人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，6／1-6／30將免費提供0-6歲幼兒5劑快篩。

衛生局長朱家祥表示，本縣醫療診所通報數顯示，自5月23日起家用快篩試劑經醫師評估確診執行狀況良好，26日新增2家快篩陽性確診合約診所，總計67家為鄉親服務，欲前往現場診療的鄉親務必戴好口罩，且禁止搭乘大眾運輸系統。

▲花蓮28日新增1326例新冠確診個案，累計確診30145人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮慈濟醫院與部立花蓮醫院設立家用快篩陽性PCR採檢站至5月29日，未來PCR採檢站的設立縣府會再跟醫院溝通，並配合中央防疫政策做調整。經統計醫療照護來電數減少，如果有任何醫療照護的需求，鄉親可撥打03-8230089。

天氣逐漸炎熱潮濕，朱家祥也提醒鄉親在使用冷氣機、除濕機前，先將濾網清洗乾淨後再使用，維持舒適健康的環境。

▲花蓮28日新增1326例新冠確診個案，累計確診30145人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

暫停實體課程期間，學生午餐供應配套措施。

目前有關5-17歲校園接種BNT調查情形，各學制同意接種BNT比例分別為幼兒園52.7%、國小62.69%、國中80.77%、高中63.78%，合計共66.16%；請學生入校接種前，先進行快篩，結果為陰性再返校接種，縣府將再配發1劑快篩試劑供復課使用；另外，確診3個月內不建議接種疫苗。

暫停實體課程期間學生午餐供應配套措施，到校學生供應午餐；未到校經濟弱勢學生則發放餐券，可至鄰近自助餐或超商領取，確保弱勢學生的權益。

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
桃園情侶剛出摩鐵　22歲女慘跌10米深河床
確診者突倒地　護理師CPR遭「病毒痰直噴臉」
快訊／蘇貞昌回應郭彥均PO文風波：資訊戰不能鬆懈！
上工前3天被換掉！　吳怡霈氣炸公開內幕：沒有要原諒你
白蛇闖入家中！　居民驚喜：是吉兆
黃子佼收到總統來信！　揭他們「私下真實面」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東87歲確診男死亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

花蓮確診衝破3萬　6月起免費提供0-6歲幼兒5劑快篩

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

嘉大111級畢業生2,471人　博士18人、碩士515人及學士1938人

端午連假期間出勤工資加倍　違者處2萬元以上100萬元以下

嘉義縣招聘助理運動教練　軟式網球、跆拳道、角力共13名

嘉義縣住宿型福利機構防疫會議　鼓勵第3、4劑疫苗施打

嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

快訊／高雄深夜3機車路口碰撞！現場留下「大攤血跡」　4人急送醫

分享網路訊息「不輕信、不轉發、要查證」　三訣竅要把握

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

郭彥均貼文10秒19個轉發　蘇貞昌：有操作痕跡要查辦

台東87歲確診男死亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

花蓮確診衝破3萬　6月起免費提供0-6歲幼兒5劑快篩

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

嘉大111級畢業生2,471人　博士18人、碩士515人及學士1938人

端午連假期間出勤工資加倍　違者處2萬元以上100萬元以下

嘉義縣招聘助理運動教練　軟式網球、跆拳道、角力共13名

嘉義縣住宿型福利機構防疫會議　鼓勵第3、4劑疫苗施打

嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

快訊／高雄深夜3機車路口碰撞！現場留下「大攤血跡」　4人急送醫

分享網路訊息「不輕信、不轉發、要查證」　三訣竅要把握

不是壓制心聲！學者揭「查辦郭彥均」關鍵原因：國民黨有搞清楚？

砲彈沒爆炸奇蹟活！他騎單車「往砲彈落點前進」毫髮無傷逃離前線

世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾

士林高雄2法官疑暗助猥褻被告涉違失　考績竟獲甲等領高額年終

「車壞了」新莊2男隨機找人幫忙　下秒變臉拿刀架脖搶走iPhone

美再向烏軍援「射程直達俄國」火箭系統　俄外長怒：西方全面宣戰

揭違停密錄器關鍵5點　他抓徐巧芯說詞「有誇大、修飾」

台中榮總「快篩陽＝確診」看診、領藥一次完成！今預約還送防疫包

蘇貞昌要查郭彥均事件　黃珊珊質疑「大砲打小鳥」：做該做的事情吧

台東87歲確診男死亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

地方熱門新聞

即／高雄深夜3機車路口碰撞！4女急送醫

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

台南市善化區科技公司傳火警迅速滅火

元智畢典　徐旭東：找工作方向對有前途

永豐棧爆欠薪多月　在職員工曝留下原因

汽燃費電子繳納多元支付

分享網路訊息多三訣竅要把握

降雨造成61、66線坑洞　一工處已填補104處

端午連假疏運公共運輸優惠

女童欠繳健保遭強制執行　身世令人鼻酸

美國夫妻收養屏東家扶兒　8年寄養父母落淚祝福

嘉義大學聯署嘉義市設立醫學院

嘉義高工首設嘉義地區機車駕訓班

羅智強設「疫情關懷中心」　邱奕勝來加持

更多熱門

相關新聞

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

快篩陽視同確診已上路，民眾可以不再需要經PCR陽性才能取得藥物，不過隨快篩供應穩定、市售種類增加，如何選擇適合自己的試劑、該判斷何時快篩，以及試劑如何使用才正確，專業醫師和藥師都提供看法。

童確診高燒出現幻覺！家人網購唾液快篩都陰性

童確診高燒出現幻覺！家人網購唾液快篩都陰性

8成確診！郵局調人　「派員工當敢死隊」

8成確診！郵局調人　「派員工當敢死隊」

PCR量能紓解　中央公園篩檢站改預約制

PCR量能紓解　中央公園篩檢站改預約制

屏東火車站隨到隨打搶手　5/29上午還有名額

屏東火車站隨到隨打搶手　5/29上午還有名額

關鍵字：

確診衝破3萬免費提供0-6歲幼兒快篩劑

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

徐巧芯挨轟欺負警察！教授：違規就乖乖閉嘴

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

鄰居家「車庫半開」曝驚人財力　他看呆

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面