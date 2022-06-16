小黃近半沒乘客險！交部修法　明年6／15起未投保最高罰3萬

▲112年6月15日起，計程車須強制投保乘客險，否則將可開罰3千到3萬元。（圖／記者吳美依攝）

記者李姿慧／台北報導

目前全台約有9.2萬輛計程車，但卻僅一半小黃加入車隊投保乘客險，一旦發生事故，旅客保障不足。交通部公告修正《公路法》，明訂計程車應投保旅客責任保險，明(112)年6月15日上路，若未投保，將可對計程車開罰3千到3萬元。

根據交通部統計，目前全國計程車大約有將近9.2萬輛，其中加入車隊且有投保旅客責任險計程車約有51％，等同仍有4萬5千輛計程車未替旅客投保。

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為提升旅客搭乘計程車保障，交通部公告修正《公路法》第65條及81條，明訂計程車客運業皆應投保旅客責任保險，其最低投保金額，由交通部定之。未依規定投保強制旅客責任保險者，計程車客運業可處新臺幣3千元以上、3萬元以下罰鍰。

交通部表示，新制將於112年6月15日起上路實施，屆時計程車若沒有投保旅客責任保險，將可開罰3千到3萬元，至於計程車最低投保乘客險金額，交通部將於1年內邀集金管會和相關單位討論，並於期間宣導。

交通部指出，目前業界投保實務上，旅客責任保險每個月約為100元，未來強制旅客責任保險是否會更低，要看各家保險公司所提的方式，保險公司也會再進一步精算，仍待未來與相關單位討論。

至於旅客未來理賠保障，交通部表示，目前計程車向車行投保理賠最高約150萬元，未來也會參考車隊投保的150萬元理賠金額，並訂定哪些樣態理賠多少錢，最低投保金額和理賠額度將會盡速訂定後公布。