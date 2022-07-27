揪團攀登北大武山...丟包團員「自己回山莊」　惡劣領隊挨罰3萬

記者陳崑福／屏東報導

陳姓山友參加北大武山三天兩夜登山團，沒想到蔡姓領隊25日將山友們帶至三角點後，就獨自返回檜谷山莊，陳男因獨行缺水又腰痛走不動，求助消防局，警消人員攀登5小時後，終於以人力背拉等方式，將他平安護送至登山口。檜谷山莊莊主臉書事後發文指該領隊是累犯，屏東縣消防局泰武分隊調查後，依《屏東縣登山自治管理條例》對蔡姓領隊開罰3萬元。

▲屏東縣政府消防局人員以人力背拉方式將陳男平安護送下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

70歲的陳姓男子參與商業登山團攀登北大武山，由蔡姓男子擔任領隊，24日晚，蔡男帶領一行9人成功登上三角點後，只提醒隊員們要走在一起，就自己先下山莊休息，陳一開始時還有2位團員陪伴，但因他腳程關係，與隊友距離愈拉愈開，在北大武山登山步道2.2公里處，由於缺水加上頭燈快沒電、腰傷復發，趕緊撥打電話求援。警消獲報出動5人上山救援，以背、拉等方式將他安全護送下山。

檜谷山莊莊主吳德事後在臉書po文，指「這位領隊帶隊手法很一致，帶你們到三角點，然後請大家走在一起慢慢走下來，他先下來回山莊。之前在7.3公里崩壁處，一群老大姐不敢過，我一個一個牽手走過去，問他們領隊是誰？我聽到名字就牙起來了，因為是慣犯」。

吳德留言強調，「爬大山請先惦惦自己斤兩，評估自己實力，不是繳錢就好了。慎選商業團也是你該學會的功課，因為好的商業團帶你登頂上天堂，不及格的商業團，直接讓你上天堂！」。

屏東縣政府消防局泰武消防分隊小隊長姚家慶表示，經查蔡男行為已違反屏東縣登山自治管理條例，當場開立舉發單，罰款3萬元，若對方不服可以申訴。