七月鬼門開殭屍來了　南消暫時停止呼吸消防宣導

▲台南市消防局第五救災救護大隊鑑於鬼月期間，於29日晚上7時，偕同大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠，與民眾暑期線上消防宣導FB直播互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊鑑於鬼月期間，嘗試與以往不同的宣導方式，於29日晚上7時，偕同大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠，與民眾暑期線上消防宣導FB直播互動。

台南市南美館的殭屍展造成參訪熱度，本次直播由蘇分隊長擔任道士，結合義消弟兄扮演殭屍，利用「暫時停止呼吸」主題，適逢農曆七月鬼門開之氣氛，創意宣導吸睛。透過直播方式分享消防常識，現場與民眾線上互動熱絡，除了線上防火宣導教學外，並且提供有獎徵答，最大獎送出32吋電視機，以及滅火器、住宅用火災警報器、消防車模型等…精美禮品。

市長黃偉哲表示，服務台南市民是我們努力的目標，讓市民生活「好還要更好」，而消防局利用網路直播創意，降低疫情傳染的機率，提供更安全的宣導模式，也在暑期讓家長跟孩子學習更優良的防火知識。

消防局局長李明峯表示，防疫期間相較之下，民眾較以往長時間在家，居家安全莫疏忽。善用社群軟體結合網路宣導，民眾同時可檢視改善家中危險因子，以利達到多一分事前預防，少一分災後損失。

台南市消防局第五大隊大隊長鄭誌峰表示，濃煙為火場的頭號殺手，結合本次宣導主題，「殭屍來了-暫時停止呼吸」，讓民眾可以將遭遇火災時的要訣深深烙印在腦中。因應防疫措施，減少直接互動式活動，此次透過網路直播的方式，不僅打破傳統宣導模式，讓民眾在家就可獲得防災知識，同時提供精美禮品，成功吸引網友學習動力。