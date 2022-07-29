獨／台姐選美皇后「下半身」瞬間秒殺　鏡頭前⋯她低胸換裝開播　

記者吳奕靖／高雄報導

網路直播拍賣也創造了另一個舞台市場！曾經獲得第四屆台灣小姐冠軍的陳怡文轉戰直播拍賣，她進到直播圈已經5年，會來到這塊領域的原因很單純，就是自己「愛講話」，也有過購物台主播的夢想。而她回憶自己銷售最好的成績，就是狂賣「下半身」，短短幾秒就賣出了300多件褲子。

▲第四屆台灣小姐冠軍陳怡文轉戰直播圈，擁有170公分，C罩杯的好身材 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「各位網友大家好！」親切的問候大家，面對手機的鏡頭不僅沒有生澀，餘刃有餘一邊跟觀眾打招呼，還要教著旁邊《好時光國際精品》直播台的新主播要怎麼融入、帶氣氛，一件接著一件的介紹，還要適時的回應網友留言，《東森新媒體ETtoday》記者覺得她很眼熟，詢問老闆，這才發現這名熟練的主播綽號「台姐姐」，曾經是台灣小姐選美的冠軍陳怡文。

▲第四屆台灣小姐冠軍陳怡文轉戰直播圈已經5年。（圖／記者吳奕靖攝）

▲第四屆台灣小姐冠軍陳怡文最想當購物台主播。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳怡文在18歲的時候參加第四屆台灣小姐，一舉就奪下冠軍，目前除了在網路直播擔任拍賣主播之外，平常自己也會接外場主持工作，身高170cm又擁有C罩杯，在鏡頭前非常亮眼，詢問陳怡文為何會來直播市場，她想也不想就說：「我當初想去當購物台主播，我就很愛銷售東西，就朋友介紹就進來《好時光國際精品》當直播主。」

她表示在這邊直播跟其他台直播的風格很不一樣，不用故意裝萌、裝嬌嗔撒嬌，就可以靠銷售，看客人加單就會有一種開心的感覺，而且當網路拍賣直播主最困難的地方就是要懂得自嗨！「整個手機畫面就是你自己，所以你要自己掌握，現在還在學習，因為每次觀看客人、氛圍也不一樣，所以每一場都是一個學習」。

記者追問有沒有賣過最狂的業績是多少？她笑著說「就下半身啊」，記者一臉問號，她接著說：「爆單啦！就是人生最高峰，幾秒鐘就有300多件的褲子訂單」。

▲第四屆台灣小姐冠軍轉戰直播圈，秒殺「下半身」狂賣300件褲子 。（圖／記者吳奕靖攝）