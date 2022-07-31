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大陸 大陸焦點 特派現場

霸氣女董直播帶貨「臉超臭」　氣到拆麥克風「直接離場」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸格力電器「霸氣女董」董明珠經常親自上直播帶貨，但日前她卻在一場直播上出糗，要展示的電器居然無法啟動，氣得她全程大擺臭臉，最後更是氣到拆麥克風直接離場。

從當天直播的畫面可以看見，直播的過程中，女主持人未能夠成功啟動電器，導致直播現場氣氛相當尷尬，董明珠見狀以後也非常煩躁，不斷詢問員工到底到底有沒有打開電源。

▼電器出狀況，董明珠臉超臭。（圖／翻攝微博）

▲▼霸氣女董直播帶貨「臉超臭」　氣到拆麥克風「直接離場」。（圖／翻攝微博）

當員工把電器拿開檢查後，女主持人試圖把氣氛重新帶動起來，但董明珠的表情卻明顯非常不爽，好幾秒鐘都低著頭完全不說話，接著突然把麥克風拆下交給女主持人，臭著臉離開了直播現場。

事件也在網路上引起大量討論，但大部分網友都非常支持董明珠，認為是女主持人沒做足準備，「不知道董事很嚴格的人嗎？親自到現場還出錯，真的別想混了。」「主持人沒做好準備，是工作上的失誤！」「主持人很鎮定，問題應該市場務，沒事先檢查產品。」

董明珠現年68歲，因為作風豪邁被大陸網友稱為「霸氣女董」，近期大陸眾多大型企業都傳出裁員，包含了格力的競爭對手美的，但董明珠卻完全不提裁員，否而在直播上親口向員工承諾，「格力無論在任何困難的情況下絕不裁員，如果說非常困難，就寧可降點工資也不裁員，讓每個人都有一個保障。」

▲▼霸氣女董直播帶貨「臉超臭」　氣到拆麥克風「直接離場」。（圖／翻攝微博）

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