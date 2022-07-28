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南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

▲台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」，訓練由第六大隊安檢小組具有消防設備士執照的王芳全教官擔任主講。

▲台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

課程包含消防安全設備於火災搶救之應用及故障排除，並以近期永華路及中華西路高樓火災案為案例，探討消防安全設備於火災搶救戰術運用，同時前往轄內民生路大樓實際進行操作演練，結合實務上可能發生問題進行討論。

▲台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，六大隊所轄橫跨市區及工業區域，轄內大樓及工廠林立，場所消防安全設備的妥善，可以有效警示民眾火災的發生、壓制火勢的成長及滅火。

▲台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防安全設備於火場之運用，除初期告知民眾火災發生以進行滅火、逃生外，更可提供消防人員在搶救上之運用，如排煙設備、連結送水管及採水設備等供消防搶救用之必要設備，更是在搶救戰術考量上經常運用的消防設備。藉由本次的訓練加強消防人員在擔任指揮幕僚工作時，可以有效提供指揮官資訊進行狀況判斷外，更可協助第一線搶救人員在消防設備的運用。

▲台南市消防局第六大隊，為強化指揮幕僚消防安全設備於火場運用，28日上午辦理「消防安全設備之火場搶救應用共識訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，供公眾使用建築物依法皆設有消防安全設備，消防安全設備有賴場所平時的維護保養，期讓設備在火災發生時可以有效發揮功效。消防局則持續透過紮實的各項訓練，讓消防人員更加熟悉救災概念及搶救戰術的運用，以成為清廉團結且具有高效率的救災團隊，確保消防人員救災安全，保障台南市民生命財產安全。

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