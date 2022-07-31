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全國擴大臨檢！基隆警選前穩治安　局長張樹德帶隊逮4逃犯

記者郭世賢／基隆報導

鑑於近日發生槍擊、詐欺案件，嚴重挑釁公權力，為有效淨化選前治安，落實基隆市長林右昌在交接典禮上指示之治安、交通、毒品打擊和電玩取締等四項重點工作，新任警察局長張樹德於30日晚間8時許親自率隊，徹底淨化選前治安；此次擴大臨檢計查獲傷害通緝犯1名、毒品通緝犯2名及逃逸外勞1名。

▲全國擴大臨檢！基隆警選前穩治安 局長張樹德親帶隊逮4逃犯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國擴大臨檢！基隆警局長張樹德（左1）親帶隊逮4逃犯。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警察局指出，此次共計出勤151名警力，警政署駐區沈督察也到場陪同執行全國同步擴大臨檢勤務，同時規劃執行「暑期保護青少年-青春專案」臨檢取締勤務，針對重點執行工作目標，運用優勢警力於轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所。

警察局表示，執行擴大臨檢掃蕩，採「高強度、高密度」與「閉鎖式」，防制青少年聚集滋事或出入妨害身心健康場所，並交替執行路檢攔查勤務，嚴防青少年無照駕駛及騎乘改裝車致生危害情事，以完成保護青少年之任務，本次擴大臨檢計查獲傷害通緝犯1名、毒品通緝犯2名及逃逸外勞1名。

▲全國擴大臨檢！基隆警選前穩治安 局長張樹德親帶隊逮4逃犯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲執行擴大臨檢掃蕩，採「高強度、高密度」與「閉鎖式」。

警察局強調，為展現打擊犯罪、保護青少年之決心，警察局自今年7月1日執行青春專案以來，已查獲販賣毒品案18件18人、施用毒品案55件55人、違反兒少性剝削條例案7件15人、參與詐欺集團或擔任車手案10件18人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利案2件2人、勸阻青少年深夜流連妨害身心健康場所9人。

警方同時於臨檢中向店家宣導不得於深夜容留青少年，且嚴禁販售菸、酒品等影響身心健康商品予未成年者，若發現店內有滋事或濫用藥物等情事，務必立即通知警方到場處置，以迅速遏止不法犯罪發生，期許店家能與警方共同建構青少年健康成長環境。

警察局長張樹德表示，警方會全力維護本市治安及交通安全、順暢，並持續結合市政府各網絡單位共同執行青少年保護工作，另因應年底選舉將至，會帶領團隊澈底淨化選前治安，嚴查賄選案件，以維護選舉之公正及公平。

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