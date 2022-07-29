雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」　千盞普渡公燈齊亮迎好兄弟

記者郭世賢／基隆報導
基隆開基老大公廟在28日深夜子時進行「起燈腳」儀式，市長林右昌及今年輪值主普黃姓宗親會主任委員黃丁風、立委蔡適應、議長蔡旺璉等地方仕紳到場共襄盛舉；眾人參與點燈儀式，點亮上千盞普渡公燈，正式為壬寅年鷄籠中元祭揭開序幕。
▲雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」齊亮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
林右昌先與輪值主普的黃姓宗親會主委黃丁風等人，共同按鈕啟動，薪火相傳永續斗燈座，隨後，眾人再依序上香、行獻花、獻果等儀式後，上千盞普渡公燈在午夜12時同時點亮，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路，接受人們一整個月香火供奉，廟前廣場點燃鞭炮，氣氛沸騰。
林右昌說，前兩年因疫情關係，中元祭都縮小規模舉辦，今年疫情趨緩，恢復徒步遊行，這是全民防疫的成果，感謝市民配合防疫，希望老大公及好兄弟保佑基隆、台灣能夠驅除疫情，大家幸福平安，回復正常生活。
▲基隆市長林右昌先與輪值主普的黃姓宗親會主委黃丁風等人，共同按鈕啟動，薪火相傳永續斗燈座。
國家第一號無形文化資產的鷄籠中元祭，今年傳承168年，28日深夜子時進行「起燈腳」儀式，點亮上千盞普渡公燈，照亮夜空為好兄弟引路；29日下午1點30分開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，讓好兄弟來到陽間接受民間供養，享用豐盛各式各樣祭品。
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