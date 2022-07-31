柯志恩取消後憲行程「有無形壓力」　理事長怒斥：沒發邀請卡給她

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩原訂31日下午出席後憲自強大會，但昨晚臨時取消行程。對此，柯志恩表示，不少活動發出邀請後，隨即受他方關切，且此情形有日漸嚴重的趨勢，對於行政力介入感到遺憾；對此，後備憲兵荷松協會自強大會暨推行全民國防教育宣導理事長郭進國受訪時表示：「沒有接觸。」

▲後備憲兵荷松協會自強大會暨推行全民國防教育宣導理事長郭進國 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於為何昨晚臨時取消今天下午後憲自強大會的行程，柯志恩表示，變更原因是因為收到主辦方訊息，希望取消出席；因此基於對主辦單位的尊重，且不願意對後憲弟兄造成困擾，故作出行程上的調整，「但是仍對於民主社會選舉，卻仍有滿滿行政力介入的陰影感到遺憾。」

柯志恩指出，過去這一個月的選舉行程當中，發現有不少活動會在發出邀請後，隨即受到他方壓力與「關切」。做為在野黨參選人，對於主辦方的顧慮她都可以充分理解。然而，如此的情形，似乎有日益嚴重的趨勢。柯志恩強調，無論受到何種打壓與阻撓，她都會與所有黨籍提名同志並肩作戰，在「夾縫中求生存」、匍匐前進，步步向前，贏得選民的認同與支持。

▲柯志恩和在地議員前往岡山文賢市場掃街拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，郭進國受訪時強調：「其實我們沒有邀請，因為我們只是邀請現任的市長，因為現任的市長是我們比較容易接觸的，因為我們以往的慣例是沒有邀請參選人來參加我們的活動的，我們一次都沒有，只是不曉得會有這麼的空穴來風的消息，我也嚇一跳，謝謝各位。」

記者追問柯陣營是否有跟他們接觸，郭進國強調：「沒有跟我們接觸，我也沒有接觸到他們，我們也沒有說給他邀請卡，完全沒有的事，因為我們總幹事都知道，我們對一般的參選人是不會發任何邀請卡，尤其是要經過我這關允許才可以的，我不曉得為什麼會有這個消息說我們受到任何壓力，我們完全沒有受到任何壓力。」