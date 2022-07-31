選舉到了才疼惜萬華？蔣萬安酸陳時中口號：強調他沒把事做好





▲蔣萬安出席士林後援會成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中競選口號為「把事做好」，國民黨參選人蔣萬安今（31）日批評，其實就是提醒民眾，他沒有把事做好。

蔣萬安上午出席士林區後援會成立典禮會前受訪時表，自己看到陳時中的主視覺設計中，有一個「把事做好」，其實也就是在提醒民眾，他沒有把事情做好。因為疫情沒有結束就從指揮官的位子落跑，且於疫情期間說萬華是破口，選舉到了才說要疼惜，這有把事情做好嗎？

蔣萬安指出，陳時中當時阻擋民間團體進口疫苗，但是又當高端的推銷員，這是有把事情做好嗎？「我想把事做好跟選舉選好是兩回事情，陳時中部長是不是誤會了什麼事？」

針對副總統賴清德近來稱陳時中過去為牙醫師非常適合從政，面對惡勢力可「虎口拔牙」，還能對不好的政治文化做「根管治療」。對此，蔣萬安表示，民進黨疫情期間政治防疫、黨同伐異，而且完全沒有任何準備，只有一黨之私，超越一切的心態，民進黨整個歪掉，才是需要長期牙齒矯正。

此外，對於外界認為蔣萬安打蔣經國牌，是否為拉攏深藍？蔣萬安回應，他秉持勤政愛民精神，在立法院從政初衷就是堅信政治能讓人民生活過得更好，這段時間他走入台北各個角落、傾聽民意，了解地方需求，把未來施政理念告訴市民，爭取市民認同成為大家心中最好的選擇。