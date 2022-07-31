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童顏女神李佳穎推薦嘉義旅行　騎車暢遊朴子溪、大林自行車道

▲▼童顏女神李佳穎大力推薦來嘉騎車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲童顏女神李佳穎大力推薦來嘉騎車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假到來，炎熱夏天正適合騎乘自行車享受風吹的感覺，嘉義縣文化觀光局邀請童顏女神李佳穎現身朴子溪自行車道，與縣長翁章梁分享來嘉義騎自行車迎風的舒適感，力邀遊客來嘉義用雙腳轉動雙輪。

文觀局與捷安特旅行社合作，推出兩大自行車議題行銷團讓遊客報名體驗，有Bikepacking、單車夏令營，除了可以騎自行車外，也能深入體驗當地的美食及文化，現已開放報名，歡迎遊客風動嘉義一夏！

文觀局指出，此次結合朴子溪自行車道及大林自行車道推出行銷團，「Bikepacking」行程不只可以騎著自行車在美麗的朴子溪車道吹徐徐微風，還可以搭乘蒜頭糖廠蔗埕文化園區五分車，途中會經過IG打卡追劇景點用九柑仔店，以及擁用嘉義特有人文魅力的水道頭文創聚落，更重要的是，還有首位女性單車YouTuber Linda陪騎！

此外，「單車夏令營」讓小朋友學習最正確的自行車知識，不需要做筆記、不用考試，只要帶著一顆玩樂的童心，用手腳操作最愛的自行車，讓孩子們騎在生態豐富的大林自行車道，到民雄金桔觀光工廠體驗金桔DIY課程，也有自行車達人陳忠利陪騎，報名資訊請上捷安特旅行社（https://reurl.cc/MN1j8p）查詢。

翁章梁表示，這次主題以「轉！風動嘉義」作為口號，轉是靠著自行車在轉，風動則是有自然微風吹拂，現在天氣炎熱多數人窩在冷氣房，是時候走出來接近大自然，自行車道沿途美麗，農田、蚵田盡收眼底，對孩子來說更是最親近的食農教育，大人小孩接近田園風光，對身體健康，也可以學習成長。

▲▼童顏女神李佳穎大力推薦來嘉騎車 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，中央流行疫情指揮中心已放寬騎自行車免戴口罩規定，嘉義每一條自行車道都有自已的故事，有可遊走朴子溪觀夕賞鳥之旅的朴子溪自行車道，也有著豐富生態的大林自行車道，等遊客親自用雙腳開箱，搭配Q碰券優惠、國旅補助，剛好在海區玩兩天一夜，深度認識嘉義！

李佳穎今也在現場大力宣傳，上星期她受邀來騎朴子溪自行車道，全長25公里從蒜頭蔗埕文化園區出發，行經全國最長自行車專用吊橋六家佃長壽橋，沿線經過朴子溪畔六腳、朴子、東石三個鄉鎮，前半段恬靜的田野景致，後半段悠閒的漁村風光，令她難忘。

▲▼童顏女神李佳穎大力推薦來嘉騎車 。（圖／嘉義縣政府提供）

李佳穎也到東石塭仔社區吃「大鼎灶」傳統的農村美食，還到東石白水湖蚵學家跟縣長一起下蚵田拉蚵，她說來嘉義騎自行車邊騎邊玩，超享受，很高興擔任觀光大使，全國民眾一定要來！

文觀局長許有仁說，除了朴子溪自行車道及大林自行車道外，還推出環嘉多元自行車道巡騎路線，有蒜鰲自行車道（崩山港口宮段），環1-5（南臺濱海支線）、環1自行車道（台1線）、環1-16（故宮南院支線、嘉義市）及保鹿、鹿義、義布東線自行車道，每條路線都有不同的景色，歡迎暑假期間來嘉騎自行車！

詳細活動情形請上嘉義縣文化觀光局（https://www.tbocc.gov.tw/）；
嘉義縣文化觀光局粉絲專頁（https://www.facebook.com/tbocc01）；「慢遊嘉義」粉絲專頁（https://www.facebook.com/chiayitravel）。

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