祖傳「康熙四年」金條想換現　銀樓老闆一摸搖頭：你留著吧

記者陳洋／澎湖報導

康熙四年流傳下來的金條，你覺得價值會是多少呢？澎湖有民眾拿著祖傳金條要換現金，一驗下去發現原來是個假貨，毫無價值可言，讓銀老闆老也忍不住要呼籲大家，真假金目視容易混淆，勸大家小心上當。

▲祖先流傳下來的金條，以現在的金價，少說得要好幾十萬 。（圖／記者陳洋攝）

這條上頭打印著「康熙四年」，足金的金條，拿在手裡沉澱澱的，若換成現金，以現在的金價，少說得要好幾十萬，但前提是，它得是真的金條。

銀樓老闆說，這幾個金條是幾天前一位民眾拿來，說是祖先代代相傳至今，他想賣成現金，可是他一拿在手裡，馬上感覺不對勁，因為比重不對，懷疑不是真金。

▲後來這民眾把金條拿回家，自己切割還用火燒，再把成品拿業者鑑定，業者一看就直說確實是個假貨。（圖／記者陳洋攝）

業者說，真金切割開，斷面還是純黃金色，不會是紅銅色，而且真金不怕火燒，怎麼燒都是金色，這個假金條一燒就變成紅銅色，可能就只是一個銅條訪舊做成假金條。

▲真金切割開，斷面還是純黃金色，不會是紅銅色，而且真金不怕火燒，怎麼燒都是金色。（圖／記者陳洋攝）

業者呼籲，對這種東西，若是祖傳，他會建議留著當紀念，若民重要購買真金，還是找能信任的銀樓比較保險，尤其遇到超低價兜售的，千萬別相信。

一般民眾也說，這個假金條和真金條，他確實分辨不出來，所以他會找熟識的店家購買，來路不明的黃金他不敢碰。

再看看這個假金條，連業者都說外觀真的超像，若沒相當經驗或檢驗，確實容易引人上當，所以也呼籲大家不要貪小便宜，這世上可沒有高價低賣這麼好康的事。