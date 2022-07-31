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社會 社會焦點 保障人權

攻克高雄米奇妙妙屋！200人清30噸垃圾累翻　14張罰單金額曝

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

高雄市克武路的一間透天厝民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。環保局自26日起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，每天和垃圾、老鼠、蟑螂大戰，經過5天的努力，終於在30日晚上8時許左右，成功攻克米奇妙妙屋，清出超過30噸的垃圾，完成不可能的任務。不過衛生局事後也針對該棟屋主，開出14張罰單，共4萬4700元。

▲▼高雄鼠窩清除作業對比照。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄鼠窩清除作業對比照。（圖／高雄市環保局提供）

高雄克武路上的一間民宅近日成為眾人目光焦點，不是因為其房價，而是因為屋主長年在屋內堆積垃圾，就算超過10年斷水斷電，仍無法阻止屋主在屋內持續堆放垃圾，造成整棟透天因環境過差，孳生大量老鼠、蟑螂，讓附近居民苦不堪言。環保局自26日動員大批人力進駐清掃，全力消滅位於克武路的「恐怖鼠窩」，更首度出動大型吊車，把雜物、垃圾從4樓吊下，清運工作進入第5天，才終於讓清潔隊員進攻4、5樓和地下室，清潔人員除了清運雜物垃圾、注意不時會落下的蟑螂雨，還不時就會和橫行大街、完全不怕人的鼠輩對視，截至30日中午更累積已清出超過25噸垃圾。

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄透天厝推滿垃圾雜物，因而滋生鼠輩、蟑螂。（圖／高雄市環保局提供）

而屋內堆積垃圾之驚人，從環保局動員眾多人力展開清掃工作以來，原以為透天厝僅有4層樓，但進入後才發現還有5樓頂樓加蓋和地下室，無疑都在增加清理的難度。環保局除派出清潔隊員、壓縮垃圾車、資源回收車、消毒車、消毒機外，也首度出動大型吊車，把4、5樓垃圾運出，以減少清潔人員搬運垃圾上下樓的負擔。

環保局人員經過4天的清掃，好不容易終於將1至3樓清出空間，讓人可以通過，30日主攻4、5兩個樓層，一進入4、5樓，映入眼簾的還是滿滿的垃圾和雜物，肥大的老鼠四處逃竄，看到人也不怕，甚至瞪大眼睛和清潔人員對視，而更可怕的是蟑螂雨，各種大小品種的蟑螂幾乎都可以在這裡一次看齊，清潔人員走動時不時要面對隨時落下的蟑螂，一個不小心就掉進衣服裡，如此惡劣的環境也讓他們坦言，從沒遇過這個棘手的工作，且整個環境已經多年沒清，髒亂狀況比想像中還嚴重許多。

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲環保局動員超過200人5天清出30公噸垃圾。（圖／高雄市環保局提供）

環保局指出，透天厝還有一個地下室，但那邊不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，已經強制抽風24小時再進入作業。累計這5天下來，高市動用逾200人次清潔隊員，清出約30公噸廢棄物，清理難度實在超出想像。

而時間直到30日晚間8時許，清潔人員把最後一批垃圾和雜物清運後，正式完成所有的清潔工作，現場數十名清潔人員幾乎累癱，一夥人在透天厝面前合照留念，慶祝完成這個不可能的任務，當地的里長也到場慰問清潔人員辛勞，清潔人員對於能夠完成這次「不可能的任務」也覺得不可思議，而現在最想做的就是好好回家洗個澡。

▲▼老鼠窩第五天 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲環保局連戰5天，終於攻克老鼠窩民宅，開心在門口合影留念。（圖／記者陳宏瑞攝）

事後，環保局也針對此次事件，對屋主等相關人士連開罰14張罰單，其中第1至13件為建築物廢棄物未清除，影響公共衛生逕行舉發，第14件則為現場針對行為人堆置有礙環境整潔予以舉發，總計金額為4萬4700元。

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