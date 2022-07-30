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防止假新聞、假訊息充斥　基隆市府攜手中嘉開辦媒體識讀

▲防止假新聞、假訊息充斥 基隆市府攜手中嘉開辦媒體識讀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲隨著假新聞、假訊息充斥，提升民眾媒體識讀能力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著假新聞、假訊息充斥，提升民眾媒體識讀能力，基隆市政府觀光及城市行銷處攜手「中嘉寬頻｜吉隆」辦理「媒體識讀課程」，自8月1日起，開辦10場課程，包含線上及實體課程，課程完全免費，除了透過課程參與學習如何辨別新聞的真實性及媒體素養，實現媒體近用的精神。

觀銷處長曾姿雯表示，現今網路使用方便，資訊流通比以往快速，也給予錯誤或假訊息快速傳播的環境，若缺乏媒體識讀的相關知識，便很容易被錯誤或假訊息干擾認知，媒體識讀可以說是現在資訊社會下人人不可或缺的素養。

▲防止假新聞、假訊息充斥 基隆市府攜手中嘉開辦媒體識讀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今年8月1日起開辦10場課程，包含線上及實體課程，課程完全免費。

曾姿雯進一步說，這次開辦10場次媒體識讀課程，邀請的課程講師，在學界、業界都有豐富的學術涵養與實務經驗，包括陳炳宏、洪馬克、李佳懷、吳楷兒、施柏全、王若庭、閔其慰等，課程完全免費。

除識讀課程開辦外，這次也與「中嘉寬頻｜吉隆」合作，開放參與課程的學員有機會加入公民記者的行列，未來這些公民記者的報導將會被刊登，讓民眾從單純「閱聽者」近一步成為「產製者」的角色。

觀銷處表示，媒體識讀課程從8月1日開始，至10月7日共有10堂課程，民眾可前往「美麗基隆」官網報名課程，當天參與活動者，還會有神秘小禮物以及有獎徵答的活動，歡迎民眾踴躍參加。

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