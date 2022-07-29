基隆+326！專責病房空床率49.4%　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心28日公布國內本土病例，新增2萬2983例，其中基隆新增326例，市長林右昌表示，全市專責病房目前收治40人，空床率近五成，疫情平緩面對詭譎的病毒，提醒民眾完整接種疫苗，相關合約醫療院所資訊，可至上衛生局網站查詢，落實防疫指引不鬆懈。

衛生局表示，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗，可至各區施打站隨到隨打，非設籍基隆市者可到合約醫療院所預約接種，記得攜帶健保卡、兒童健康手冊；至於50歲以上民眾，可到合約醫療院所，接種第2次追加劑，攜身分證、健保卡及黃卡，接種合約醫療院所資訊「基隆市衛生局」查詢。

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有關基隆市疫情部分，本市今日326名確診人數中，包括外縣市通報64例，佔19.63%；其中女性182人、男性144人；若以年齡別區分，25-34歲有73人最多，占22.39%，其次為35-44歲有53人，占16.26%；至於75歲以上的長者有14人、65-74歲有16人、6歲以下有25人。

林右昌指出，在基隆長庚及部立基隆醫院，先後申請調整專責病床後，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治40人、空床39床，空床率49.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症13名、中症3名、輕症9名；部立基隆醫院，中症2名、輕症13名；三總基隆分院、礦工醫院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬1333人，利用快速通道的有3萬6122人，有7萬0810人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬3833人，條件不符合則有1萬6977人。

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