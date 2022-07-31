批侯友宜「台日交流掛零」　林佳龍：我當台中市長締結14個姊妹市

▲林佳龍31日上午出席「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市林佳龍31日揭新北市長侯友宜任內未跟日本締結任何姊妹市，直言「真是不可思議」。林佳龍受訪時，又說侯友宜在新北市府12年內，似乎沒著力在城市外交，可見新北市雖是最大直轄市，但在台日交流幾乎是掛零；林也說，自己在台中市長任內增加14個姊妹市或友好城市，「這個就讓大家比較」。

前總統李登輝2020年7月30日病逝，為紀念李過世2周年，李登輝基金會及台灣智庫31日上午共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇。林佳龍致詞時，提到目前新北市並沒有跟日本任何城市建立姊妹市關係，對照緊密的台日關係，這真的是不可思議的事情，所以他當選後，將致力推動與日本重要城市成為姊妹市或友好城市。

林佳龍受訪時又說，侯友宜擔任8年副市長、4年市長，12年時間，似乎對國際交流，特別是城市外交，似乎沒著力，可看見新北市雖是最大直轄市，但在台日交流幾乎是掛零。台日地理接近，文化也很親近，應該很多城市交流，自己在4年台中市長任內，增加14個姊妹市或友好城市，其中有8個是跟日本締結。

林佳龍強調，他當選後也會加強城市外交，特別是台日關係，也會設青年國際大使，增加青年間的交流。

對於侯友宜城市外交是否不及格？林佳龍說，數字會說話，一個行政首長的輕重緩急，反映在施政數字上。

被問會幫侯友宜城市外交打幾分？林佳龍回應，「真的是差很多啦！」尤其侯執政12年裡，只有增加2個，從10個變12個，但桃園市長鄭文燦任內增加了15個友好城市，自己在台中市長任內增加14個姊妹市或友好城市，這個就讓大家比較。