前一天才拒絕酒測隔日「再來一次」　30歲男重罰36萬吊牌2年

記者張君豪／台北報導

南港警方6月19日凌晨0時50分巡邏行經南港區央市民大道、中南街口時發現一輛黑色自小客車逆向行駛，警方上前攔停，結果發現駕駛搖下車窗時，車內散發出濃厚酒味，小客車鄭姓駕駛（30歲）辯稱並無飲酒，警方要他下車接受酒測，男子又改口說剛吃完薑母鴨並拒絕酒測；警方進一步查出，鄭男是酒駕拒測累犯，依法開罰36萬並扣車吊照。

▲鄭男連續兩天酒駕拒測，遭南港警方開罰36萬元。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

南港警方表示，南港所所警員謝佳叡、許哲源日前執行巡邏勤務時，見一輛自小客車在南港區市民大道八段與中南街口逆向行駛，隨即攔停盤查，當駕駛搖下車窗時，車內散發出濃厚酒味，男子原先表示並無飲酒，又改口聲稱剛吃完薑母鴨。當警方要對男子進行酒精濃度呼氣測試，並告知實施酒測程序相關權利時，男子當場表示拒絕接受測試。

南港警分調查，發現拒測鄭男子6月18日於新北市新莊區騎乘機車遭攔查酒測，當時鄭男也拒測，遭開罰18萬元新台幣，隔天仍心存僥倖酒駕上路。鄭男早在2019年就在基隆酒駕自撞遭警方送辦，這是他第二次拒絕酒測，警方依酒駕新制罰則相關規定，開出36萬元的拒測累犯罰單，當場查扣移置保管車輛，並告發鄭男逆向行駛交通違規。

南港警方藉此案例呼籲，酒駕處罰新制已修法實施，依《道路交通管理處罰條例》第35條第5項，汽機車駕駛人於十年內第二次拒絕酒測，可處36萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、並吊銷其駕照、吊扣汽車牌照兩年、施以道路交通安全講習，公路總局並會公布其姓名、照片、違法事實，請民眾切勿以身試法心存僥倖。

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