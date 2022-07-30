七夕情人節抓住她的心　東森購物網精選夯品2折起

▲浪漫情人節，東森購物網推出「情人節特輯」不論美妝、香氛、精品或3C，從平價到精品，各個價位的情人節禮物清單一次看。（圖／東森購物網提供，以下同）

消費中心／台北報導

七夕情人節將至，東森購物觀察近兩週站上「情人節」關鍵字熱搜較前期成長50%，其中「愛馬仕包包」、「香奈兒包包」、「西堤餐券」關鍵字搜尋增幅約2倍，熱門的情人節禮物除了美妝保養、美食及3C是不敗首選，因年輕人更重視外型與特色，帶動不少文創商品或有趣小家電的銷量，尤其「粉嫩」色系商品或是有「香氛」關鍵字，都是送禮熱門選擇。

不管是美妝、香氛、精品或3C，東森購物網精選不同價位的情人節禮物清單，首推百大專櫃美妝保養品牌限時下殺2折起，台酒生技酒粕精粹極緻青春眼霜15g 4入組，優惠價1,980元；BIO UP放閃購物節2折起，消費滿額送好禮，再抽888的樂透金+東森幣回饋，推薦BIO UP自然美日本黃金麴酒粕微脂面膜5盒，優惠價1,288元；BIO UP自然美亮白淡斑雙星組安瓶30ml+精萃乳45ml，優惠價1,580元；Dyson Airwrap Complete造型捲髮器特別版全瑰麗紅禮盒，福利品限量優惠價9,999元，不到6折就能入手。

除了外在美，也要兼顧內在美，內衣品牌普遍主打黑色、粉色與紅色，分別代表性感、浪漫與熱情，推薦Rosemaid羅絲美細肩帶蕾絲洋裝睡衣，深紅紫色格外浪漫，優惠價2,360元；矜蘭妃蠶絲彈力零著感穩定美型內衣5件組，優惠價3,860元；能製造浪漫的「香氛」，則推薦嬌蘭香套組+歐沛媞玫瑰滿天星花束情人節獻禮，優惠價1,888元。對於注重生活儀式感的女孩，推薦飛利浦全自動義式咖啡機，加碼送阿里山豆及雙層玻璃杯，優惠價27,900元；大同11人份HELLO KITTY限量聯名不鏽鋼電鍋，珍珠奶茶色限定色，造型可愛吸睛，優惠價4,590元。

東森購物網觀察，站上情趣商品在情人節檔期預計會比平日成長30～35%，其中銷售品項仍以保險套、情趣用品、情趣內衣、持久噴霧等為主，保險套以Durex杜蕾斯品牌為大宗，後疫情時期，仍有許多人搭上此波折價及贈品活動大量採購，因此業績前景看好，對於成長樂觀可見。