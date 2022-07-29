新北板橋chill起來！浪漫七夕戀上府中雙城　搖擺林園爵士夜宴

▲新北市文化局在盛夏七夕前夕舉辦「詠唱七夕 戀戀雙城」系列活動 。（圖／文化局提供）

記者戴上容／新北報導

七夕將至，新北市文化局在盛夏七夕前夕舉辦「詠唱七夕 戀戀雙城」系列活動，首波於7月29日至30日晚間推出《五感林園爵士夜宴》，將板橋林家花園過往舉辦宴席的「定靜堂」，重新營造獨具一格的華麗浪漫氛圍，身著復古服飾的賓客們穿梭在古今融合的空間，彷彿穿越時空，重現林園過往觥籌交錯、華燈相映的美好年代。



新北市文化局表示，市府跨局處推動「板橋府中美學示範基地專案計畫」，打造「府中雙城」城市品牌，除了執行多項硬體工程讓城市景觀更友善舒適之外，還透過藝文、市集、展演等特色軟體活動，連結起板橋古城及新板特區獨特的新舊交融文化，林家花園更是府中雙城重要的示範點之一，自2019起連續三年舉辦科技藝術創新的夜間光雕秀、《遙感林園》沉浸式線上情境導覽、《微光夜宴》實境解謎體驗等，以當代藝術或科技重新詮釋林園的古典園林之美，提供民眾更多元的文化體驗，呈現古蹟更多展示與活化利用的可能性。

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七夕前夕，林園營造摩登時尚又華麗浪漫的氛圍，邀請民眾打開身心感官，沉浸體驗古蹟的夜晚景致。在百年大院聆聽爵士藍調，由薛詒丹和「泥灘地浪人」以動人悠揚的樂音點綴現場氣氛。另邀請板橋知名店家Merci café也結合黃石市場傳統食材，推出獨家佳餚點心組合，同時還有清涼的特調飲品，讓酷暑消散，心情Chill起來！此外，還可以參加「速寫林園」工作坊，放大視覺感官細細觀察林園建築，或是「旅人之心香藥草」工作坊，開啟嗅覺探索香藥草的世界。



7月30、31日下午，在府中商圈則將舉辦「詠唱七夕 戀戀雙城」，結合在地創作者、友善店家及婚紗業者設置文創市集，樂團街頭接力演出，更有許多浪漫趣味的體驗活動。7月31日下午台北霞海城隍廟月老將到活動現場，為大家祈福覓得良緣，邀請市民朋友在七夕的午後享受沁涼浪漫的氣息。