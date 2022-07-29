「2022大稻埕情人節」來了！7／30交通管制範圍、時間一次看

▲大稻埕情人節活動即將登場。（圖／翻攝自Facebook／大稻埕碼頭貨櫃市集）

實習記者徐羽彤 /綜合報導

七夕浪漫盛事「2022大稻埕情人節-愛一直都在」要來了，活動將於明天（30日）下午4點登場，今年由於疫情趨緩，觀傳局不再限制入場人數，預計會湧入爆量人潮。交通警察大隊將實施兩階段交通管制，附近道路與大稻埕碼頭都是管制區域，詳細時間也曝光。

台北市政府警察局於會場周邊道路實施交通管制措施，管制時間及管制區域如下：

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▲台北市警察局交通警察大隊表示，將實施兩階段交通管制。（圖／取自台北市政府）

●街道管制

第1階段管制：7月30日18時至23時（視狀況提前或延後）

平面道路包含「涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路－西寧北路－忠孝西路－環河北路」所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路（當地居民除外）。

管制往西的路口有7處，分別是民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、西寧北路與鄭州路口、鄭州路與塔城街口（彈性）及中華路與開封街口（彈性）。

管制往南路口2處，延平北路與民權西路口（彈性），及環河北路與民族西路口。

管制往北路口2處，西寧北路與忠孝西路口及環河北路與忠孝西路口；延平北路（南京西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

高架部分，環河快速（高架）道路，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制；匝道入口管制，和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。

另外，市民高架道路，下環河北路匝道口（東往西）也會封閉。

第2階段管制：7月30日20時15分至23時00分（視狀況提前或延後）

為因應活動結束後的人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛，同時，原第1階段管制區域仍維持管制。

因擔心會有民眾在忠孝橋、台北橋上駐足觀賞煙火，30日19時30分起至21時管制行人上橋，並勸離橋面民眾。同時也擴大疏導，範圍為「環河南（北）路－民族西路－中山南（北）路－愛國西路－桂林路」，派員加強疏導車流運行，維護交通順暢。

●停車管制

29日凌晨至7月30日24時，3、5 號水門間堤外停車場淨空。30日的12時至23時，民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格將暫停使用，並禁止臨時停車。

另外，民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車。重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

大同分局提醒參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或車流延滯降低遊興，請民眾多加利用大眾運輸系統，減少交通堵塞情況。

▲台北市行經管制區域替代動線示意圖。（圖／取自台北市政府）



●捷運搭乘

台北捷運因應大稻埕煙火活動，除了當日維持各主線假日原班距時間，會視人潮狀況機動加開列車，引導民眾前往活動會場的方向，讓旅客方便前往，遊玩得更方便盡興。

欲搭乘捷運前往會場之民眾，可選擇以下方案。

►搭乘松山新店線，於「北門站」下車，沿市民大道往西，步行約15分鐘即可抵達3號水門。

►搭乘淡水信義線，於「雙連站」下車，沿民生西路往西步行約20分鐘可抵達4號水門。

►搭乘中和新蘆線，於「大橋頭站」下車，沿延平北路往南至民生西路後，往西步行約25分鐘可抵達5號水門。