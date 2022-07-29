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「2022大稻埕情人節」來了！7／30交通管制範圍、時間一次看

▲擁煙火第一排的「大稻埕貨櫃市集」,小小兵塗鴉彩繪貨櫃即日起展至8月14日。（圖／翻攝自Facebook／大稻埕碼頭貨櫃市集）

▲大稻埕情人節活動即將登場。（圖／翻攝自Facebook／大稻埕碼頭貨櫃市集）

實習記者徐羽彤 /綜合報導

七夕浪漫盛事「2022大稻埕情人節-愛一直都在」要來了，活動將於明天（30日）下午4點登場，今年由於疫情趨緩，觀傳局不再限制入場人數，預計會湧入爆量人潮。交通警察大隊將實施兩階段交通管制，附近道路與大稻埕碼頭都是管制區域，詳細時間也曝光。

台北市政府警察局於會場周邊道路實施交通管制措施，管制時間及管制區域如下：

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▲▼ 「2022大稻埕情人節」活動30日登場，台北市警察局交通警察大隊28日表示，當晚延平河濱公園及大稻埕碼頭會場周邊道路將實施兩階段交通管制，提醒用路人留意。（台北市警察局交通警察大隊提供）

▲台北市警察局交通警察大隊表示，將實施兩階段交通管制。（圖／取自台北市政府）

●街道管制

第1階段管制：7月30日18時至23時（視狀況提前或延後）

平面道路包含「涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路－西寧北路－忠孝西路－環河北路」所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路（當地居民除外）。

管制往西的路口有7處，分別是民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、西寧北路與鄭州路口、鄭州路與塔城街口（彈性）及中華路與開封街口（彈性）。

管制往南路口2處，延平北路與民權西路口（彈性），及環河北路與民族西路口。

管制往北路口2處，西寧北路與忠孝西路口及環河北路與忠孝西路口；延平北路（南京西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

高架部分，環河快速（高架）道路，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制；匝道入口管制，和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。

另外，市民高架道路，下環河北路匝道口（東往西）也會封閉。

第2階段管制：7月30日20時15分至23時00分（視狀況提前或延後）

為因應活動結束後的人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛，同時，原第1階段管制區域仍維持管制

因擔心會有民眾在忠孝橋、台北橋上駐足觀賞煙火，30日19時30分起至21時管制行人上橋，並勸離橋面民眾。同時也擴大疏導，範圍為「環河南（北）路－民族西路－中山南（北）路－愛國西路－桂林路」，派員加強疏導車流運行，維護交通順暢。

●停車管制

29日凌晨至7月30日24時，3、5 號水門間堤外停車場淨空。30日的12時至23時，民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格將暫停使用，並禁止臨時停車。

另外，民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車。重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

大同分局提醒參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或車流延滯降低遊興，請民眾多加利用大眾運輸系統，減少交通堵塞情況。

▲▼ 2022大稻埕情人節周遭道路交通管制圖。（圖／台北市政府）

▲台北市行經管制區域替代動線示意圖。（圖／取自台北市政府）

●捷運搭乘

台北捷運因應大稻埕煙火活動，除了當日維持各主線假日原班距時間，會視人潮狀況機動加開列車，引導民眾前往活動會場的方向，讓旅客方便前往，遊玩得更方便盡興。

欲搭乘捷運前往會場之民眾，可選擇以下方案。

搭乘松山新店線，於「北門站」下車，沿市民大道往西，步行約15分鐘即可抵達3號水門

搭乘淡水信義線，於「雙連站」下車，沿民生西路往西步行約20分鐘可抵達4號水門

搭乘中和新蘆線，於「大橋頭站」下車，沿延平北路往南至民生西路後，往西步行約25分鐘可抵達5號水門

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