「換堅」第一槍？蔡英文突取消行程　他急喊：小英不要拋棄小智

▲林智堅論文風暴延燒。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

記者邱晟軒／綜合報導

總統蔡英文原訂今（29日）上午9點40分安排與民進黨桃園市長參選人林智堅共同出席桃園宮廟參香行程，不過卻突然取消，掀起外界熱議。事實上，資深媒體人黃揚明昨晚就透露，蔡英文今天沒有要前往龍元宮，並貼出一張照片急喊「小英不要拋棄小智！」

黃揚明28日晚間在個人臉書貼出一張競選文宣，宣傳內容為總統蔡英文、桃園市長候選人林智堅和桃園龍潭市議員候選人張肇良，將在今天上午9點40分共同出席龍潭龍元宮參香祈福，邀請民眾一起來參與。

不過，黃揚明卻表示，聽說總統府說蔡英文沒有要前往，可是這張圖近日已經在一堆綠營群組瘋傳了，「小英不要拋棄小智！」

▲蔡英文原訂今天安排與林智堅共同出席龍潭龍元宮參香祈福行程。（圖／翻攝黃揚明臉書）

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴留言，「開始切割了…小智不妙啦，趕快使出寶貝球收服蔡主席呀」、「不哭不哭，眼淚是珍珠」、「切割第一槍？」、「小智芭比Q囉」。

針對蔡英文原訂今天要到龍潭龍元宮和林智堅同台，卻突然取消行程？桃園市長鄭文燦上午與林智堅到龍潭區龍元宮參香，接受媒體聯訪時解釋，「總統公務行程忙碌，原本預計要來贈匾，因為忙碌關係，所以行程做了調整，今天就由市長來代表贈匾，特別期盼五穀爺保佑、疫情退散與國家平安。」

▼桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅等人今（29）日上午到龍潭區龍元宮參香祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）