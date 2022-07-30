新竹棒球場遭爆預定12月才完工　林耕仁：誰下令提前開賽？

▲林耕仁認為，新竹棒球場改建工程從編列7億一直追加到近12億，花了那麼多錢卻有如此多的缺失。（圖／林耕仁團隊提供）



記者崔子柔／綜合報導

新竹棒球場斥資12億元打造，但開幕兩天就有3名球員受傷，場地問題層出不窮，引起各界質疑，國民黨新竹市長參選人林耕仁指出，新竹棒球場預定完工日在12月31日，「到底是誰下這個指令，沒有驗收、沒有完工就開幕比賽？」

林耕仁昨（29）日在臉書貼出「新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」，其中註明因為場地更變設計，預定完工日從今年6/30延後至12/31，「為什麼市政府沒有依照查核小組所紀錄時間執行？到底是誰下這個指令，沒有驗收、沒有完工就開幕比賽？」

▲林耕仁臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁）



林耕仁提到，新竹棒球場已開幕一週，至今仍沒有人願意出來扛起行政、法律及政治上的責任，更批新竹市政府「好大喜功」，不顧觀眾、選手安全也執意開幕求政績。

富邦悍將隊外野手林哲瑄23日於新竹市立棒球場出賽，撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，將開刀休養8個月，他昨（29）日在臉書發文嘆，「只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過。回想起先前在美國打拼的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題」。

▼新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄。（圖／國民黨團提供）

