新北不吃不喝13年才買得起房　林佳龍競辦：社宅規劃掛蛋

▲新北市議員李坤城。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前稱，新北社宅除興建中基地外，市府將不再規劃興建新戶數，引發新北市城鄉局長黃國峰批評「狀況外」，呼籲林多花時間了解新北市政。對此，林佳龍競辦發言人李坤城表示，扣除前市長朱立倫任內規劃，新北現有社宅多為收割中央，侯市府對於社宅未來規劃戶數卻是0戶，如今面對問題只有一招，就是轉移焦點、傲慢回應。

李坤城強調，如果地方政府沒有足夠量能來規劃新建社會住宅數，只會消極應付市民居住需求，回應方式也只會用挑戰者「對新北不熟」來轉移焦點唬弄市民，那新北市長就換人來做，將會用更強大的執行力，帶給市民更好的居住品質與環境。

李坤城表示，新北市所規畫興建的社會住宅，大部分為中央政府推動，新北市府自建之社宅6594戶，大部分為朱立倫任內規劃，中央則已達成8415戶，中央協助新北市社宅共有1萬9521戶也規劃中，而侯市府的社會住宅新規劃戶數掛0，顯見侯市府面對社會住宅議題態度消極。

李坤城提到，社會住宅除了照顧弱勢族群，也必須照顧青年，內政部在這個月初公布最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房貸負擔率38.35%，季增0.52%，年增1.81%，全國房價所得比（又稱購屋痛苦指數）為9.58倍。其中新北僅次台北，在六都房價所得比，新北市約12.85倍，要將近13年不吃不喝才買得起房。

李坤城強調，如果侯市府足夠體恤人民，回應的方式就不會只是都用挑戰者「對新北不熟」來轉移市政問題焦點、唬弄市民，侯市長如果已經在2屆副市長、1屆市長中氣力用盡，那就換林佳龍來接棒，相信新的市府團隊能夠全力衝刺，帶給新北市民更好的居住品質與環境。