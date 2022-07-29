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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中曝父親取名意義　自豪「疫情期間從不因政黨色彩偏頗」

▲▼台北更好台灣共好，陳時中12區後援會會長公佈記者會。-陳時中 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（29日）為台北市議員梁文傑站台輔選，他在致詞時表示，父親希望他持平看事情，因此為他取名為「時中」，而他也沒有辜負這個名字，在疫情期間，處理任何事情從來不偏頗，也不會因為政黨色彩而有所偏頗。

陳時中今天晚上前往中山大同區，出席梁文傑舉辦的「阿中與你相見歡」活動，兩人現場互贈書籍，陳時中送上新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》，梁文傑則回贈翻譯著作《黑手：揭穿中國共產黨如何改造世界》。梁介紹說，這本書揭露中國共產黨如何將黑手伸入世界各國，改變各國的政策走向，對照近期社會討論雙城論壇相當貼切。

陳時中致詞時說，這次一定要把握機會選贏，過去幾年來台北市有做一些基本的建設，但是市民認為台北市應該是「世界的首都」，應該要倍數成長，而不是乘數成長，應該確實的把各種事情做好。

陳時中表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前稱「這個時鐘壞掉了需要修一下」，他沒有這種感覺，他就是一步一腳印好好做、努力做，過去他父親希望他時時刻刻持平的看事情，因此幫他取名「時中」，而他也很認真，沒有辜負這個名字。

陳時中說，在疫情期間，他處理任何事情從來不偏頗，也不會因為有政黨的色彩而有所偏頗，在人民的需要上面，去做一個最公正的判斷，未來做市長也是一樣，服務的是市民，透過議會給予意見，「有市長會做事，有議員做對事，大家一起來好不好？」一語引發支持者高呼「好」應和。

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