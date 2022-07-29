城市外交雙北齊墊底　他勸：侯友宜被罵、柯文哲不要幸災樂禍

▲新北市長侯友宜與台北市長柯文哲。（圖／翻攝共訊畫面）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市議員張志豪日前質疑，新北市府所公布的「姐妹市及友好城市」有49個，但官網所公布的數據僅顯示10個，要求新北市長侯友宜為數量差說明清楚。對此，民進黨議員參選人趙怡翔指出，大家在罵新北市無心發展城市外交時，台北市長柯文哲不要幸災樂禍，即便侯友宜是倒數第1名，他也是倒數第2名。

趙怡翔29日在臉書上發文表示，近期各界討論新北市12年來僅簽訂2個姐妹市，代表侯友宜對國際事務冷漠，根本無心發展城市外交。然而，他也調查柯文哲施政8年在城市外交上的相對成績，發現台北市竟是六都之中排名倒數第二！

根據公開資料顯示，2015年至今，最積極發展國際合作的城市為桃園市，桃園市長鄭文燦任職時簽訂了16個姐妹市，且皆為亞太、歐洲及美洲地區的民主夥伴。另外，台中新增15個姐妹市、台南新增9個、高雄增加7個。

趙怡翔說，台北市在柯文哲上任後僅締結6個姐妹市，且絕大多數並非北市府主動接洽的對象，而是透過外交部引薦而來的。其中，有2個姐妹市在邦交國內，有2個姐妹市在非邦交國內的拉美國家，雖然台北新增6個姐妹市叫新北多，但首都本來就有優勢，多數國家跟外交部洽談合作時，也都會推薦兩國首都之間簽署合作協議，他強調「這些姐妹市並非台北主動爭取，或洽談的對象。」

趙怡翔舉出陳水扁擔任台北市長時，曾在短短4年內爭取到14個姐妹市，其中更橫跨美國、歐洲、非洲與拉美地區；但在馬英九、郝龍斌及柯文哲執政後，三任市長、24年來締結的姐妹市卻不到10個。

趙怡翔強調，姐妹市能不能帶來實際交流、提升城市外交，還是要看各市府如何追蹤辦理相關合作項目，但這代表了一座城市、一位市長是否認真發展國際交流，將自己的城市帶往國際。今年11月台灣各縣市的選民將面臨選擇，未來是否要積極走向世界，「我想我們都很清楚，作為民主台灣的首都，我們不能再走回頭路，要勇敢、有自信地走出去。」

▲城市外交雙北墊底。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）