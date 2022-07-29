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何博文：請問侯友宜　新北前瞻停車場何時蓋好？

▲新北市議員何博文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員何博文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近日稱，新北停車場獲前瞻補助43.2億元，進度卻只有56%，嚴重落後桃園72%及高雄94%的執行率，引發討論。林佳龍競辦發言人何博文今（29日）進一步指出，中央政府在前瞻基礎建設上對於新北市停車場的協助極高，但包括板橋、永和、三重多處人口密集區進度掛0，卻遲遲得不到新北市政府正面回覆，與其左右解釋，下架市政府網頁，不如請新北市長侯友宜回答，新北前瞻停車場何時蓋好？

何博文表示，桃園市從2017年到2022年6月申請16項達成率為72%，高雄達成率達94%，新北市的補助無論項目與金額是全國之冠，23項停車場計畫達成率卻只有56%，其中尚有6座停車場進度為0。

何博文說，新北市為台灣第一大都會區，許多地區人口密集度高，有迫切停車需求。其中永和區永平地下停車場獲中央補助1.2億元，目前進度是0；三重區興華公園地下停車場、信義公園地下停車場分別獲中央補助1.5跟1.6億元進度一樣是0；板橋區溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小停車場分別補助1.5億、1.3億、1.4億元進度皆是0。何博文不解地表示，新北市政府申請中央補助，但5年來蓋不出停車場，究竟原因為何？

何博文說，從交通部對六都前瞻計劃停車場建設與補助的數據來看，中和區佳和公園地下停車場、新莊區運動公園停車場、新莊區Y18捷運幸福停車場、三重區重陽公園地下停車場、板橋區五權公園地下停車場、土城區新北高工停車場、新店區綠湖公園地下停車場、中和區錦和運動公園地下停車場、樹林區長壽公園地下停車場，尚有9座停車場沒有完成，再加上6座0進度的停車場，新北23個停車場就有就有15個未完工，市府不應再以物價、疫情、流標等因素推託，應該具體回答，為什麼過了5年，停車場仍蓋不出來的原因。

何博文強調，進度掛0%的區域都是人口密集區，也是市民最需要停車位的地方，有違中央政府前瞻基礎建設補助之美意，也罔顧市民朋友停車的權益，政府補助金額達全國之冠43.2億元，應該儘速將前瞻預算用在人民身上。

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