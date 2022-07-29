蔣萬安大嗆陳時中　若努力防疫「現在就不用大熱天戴口罩」

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中連日攻擊台北市長柯文哲施政，批評8年來捷運蓋不出半條。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，捷運興建需要時間，未來如果擔任市長，一定會延續信義東延段計畫，但話鋒一轉，他嗆陳時中，如果陳能夠把對選舉的精神用在防疫上，大家就不需要在大熱天還戴著口罩。

蔣萬安上午與市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場，在受訪時表示，捷運興建需要時間，未來如果擔任市長，一定會延續信義東延段計畫，而且北北基，包括謝國樑、侯友宜，一定會一起打造交通共同圈。

話鋒一轉，蔣萬安點名陳時中，他過去擔任指揮官，當時陳核准高端EUA，但到現在第二期報告都沒有出來，完全不用心、不在乎，如果他能夠把對選舉的精神用在防疫上，現在大家就不需要在大熱天還戴著口罩。

對於柯文哲、北市副市長黃珊珊、陳時中近來頻頻對嗆，會不會怕自己被邊緣化？蔣萬安則說，選首都市長絕對不是噴政治口水，每天吵架鬥嘴，市民需要看到的，是一個真正能夠提出市政願景，長期為台北市民付出、服務、有在經營，而且能夠有國際觀、大格局，真正帶領台北市成為國際一流大都會的候選人，「我想我絕對是市民心中第一的選擇」。